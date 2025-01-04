На Amazon, Etsy, eBay около 100 000 продавцов из Украины. Как зарабатывать больше на международных маркетплейсах в 2025 году

В декабре 2024 года на ведущих платформах международного e-сомmerce Amazon, Etsy и eBay более 80 000 украинских продавцов. Сфера будет расти, согласно исследованиям. Как к этому подготовиться бизнесменам? Проанализировал Николай Серветник, соучредитель компании Handmade-Hub UA, который обслуживает украинских продавцов на международных платформах

В 2024 году объем мирового рынка e-сommerce достиг $6 трлн – 2,7 млрд человек активно покупают на платформах электронной коммерции и в соцсетях, согласно данным платформы Statista. Еще во времена локдаунов в пандемию коронавируса покупатели привыкли к удобству онлайн-шопинга и до сих пор не хотят возвращаться к традиционным способам покупки.

Хотя количество покупателей и продавцов растет, привлечь клиента становится сложнее: расходы на рекламу выросли. Для эффективного продвижения на Etsy нужно тратить от $30 в день, на Amazon – от $50, а таргетированная реклама в Meta и Google ADS обойдется не менее $70 в день. Каждый онлайн-покупатель в среднем потратил более $125 в 2024 году. Кризис? Если он и влияет, то некритично.

Среднегодовой темп роста отрасли электронной коммерции составит 15%, и уже к 2040 году рынок e-commerce может достичь $50 трлн, по прогнозам платформы в нише e-commerce SellersCommerce. Для сравнения, весь объем мировой экономики сейчас составляет около $100 трлн, согласно Statista.

Как украинский бизнес рос на международных платформах в 2024-м и какие категории товаров будут иметь успех в следующем году?

Украинцы в международном e-сомmerce

Более 60% всех онлайн-покупок в мире проходят через маркетплейсы, и их бесспорными лидерами являются Amazon, AliExpress, Temu, eBay, Walmart и Etsy. Среди украинских продавцов Amazon занимает первое место как самая популярная площадка для продажи товаров онлайн. Самыми востребованными категориями, традиционно показывающими лучшие продажи, остаются электроника, мода и одежда, товары для досуга и развлечений, такие как книги, игрушки и музыка, а также продукция для дома, здоровья и красоты. В 2018 году Украина входила в топ-9 стран с более 10 000 продавцов на Amazon, в 2024-м цифра превысила 20 000.

Вторым по популярности среди украинских продавцов является Etsy – маркетплейс, специализирующийся на продаже хендмейд-товаров. К концу 2024 года на платформе зарегистрировано более 92 млн активных покупателей и 7,5 млн продавцов. Ежемесячно более 400 млн пользователей заходят на Etsy, среди которых более 50 000 украинских магазинов.

Среди украинских магазинов наибольшую популярность получил BusyPuzzle, специализирующийся на продаже именных пазлов, бизибордов и персонализированных подарков для детей с более чем 18 000 заказов в месяц. Второе место занял магазин SoGoodSoWood, который предлагает кожаные аксессуары и имеет около 7500 заказов в месяц. Третью строчку занял SonyaEmbroideryStore, продающий дизайны для вышивки, с более чем 7000 заказов ежемесячно.

Украинцы на международных маркетплейсах

eBay – третий по популярности у украинских предпринимателей. Стартовав в 1990-х в качестве интернет-аукциона для продажи подержанных вещей, сегодня eBay является вторым по посещаемости маркетплейсом в мире с более чем 800 млн визитов в месяц. Самыми популярными категориями на платформе являются запчасти и аксессуары для автолюбителей, коллекционные предметы (например, артефакты Второй мировой войны, насекомые, коллекционные ножи) и видео- и фототехника, в том числе цифровые и пленочные камеры, объективы и аксессуары. На eBay в 2024 году работают более 10 000 украинских продавцов.

Среди других популярных маркетплейсов для украинцев Allegro – самая большая платформа Польши и третья по величине в Европе после Amazon и eBay. Ежемесячное количество посещений Allegro превышает 200 млн, в то время как Amazon.pl имеет около 18 млн посещений. Allegro лучше всего подходит для продажи товаров повседневного потребления, таких как электроника, одежда, продукция для дома, здоровья и красоты.

Как продавать больше на Amazon, Etsy, eBay и других платформах

В 2024 году 99% покупателей проверяют отзывы перед осуществлением покупки, 96% – концентрируются на поиске отрицательных, говорится в исследовании поведения потребителей SellersCommerce. Отзывы могут повлиять на решения клиентов – 49% покупателей доверяют онлайн-оценкам так же, как и личным рекомендациям семьи или друзей.

Бесплатная доставка является ключевым стимулом для 50,6% онлайн-покупателей. Но этот фактор не всегда решающий: лучше ориентироваться на конкурентов в вашей нише, ведь их стратегия доставки поможет оставаться в топе поисковых запросов. Второй стимул – купоны и скидки, влияющие на решение покупать именно у вас. Доверие к магазину повышает удобная политика возврата товаров.

Факторы, влияющие на выбор покупателей на международных платформах

Социальные сети стают главными каналами для коммерции. В США более 60 млн человек совершают покупки через Facebook, около 40 млн предпочитают Instagram, а TikTok привлекает 35 млн покупателей, согласно данным Emarketer. Pinterest, хоть и менее популярен, постепенно завоевывает свою аудиторию: в 2025 году прогнозируется, что более 17 млн пользователей будут покупать через эту платформу. Тенденции 2024–2025 годов свидетельствуют, что социальная коммерция станет основным драйвером развития e-сommerce.

Отрасль меняется, поэтому следует отслеживать тренды, формирующие e-commerce. В 2025 году советую обратить внимание на следующие тенденции.

Увеличение продаж через социальные сети. Покупатели все чаще выбирают магазины в социальных сетях, таких как TikTok, Pinterest, Instagram, вместо маркетплейсов. Популярность таких платформ, как TikTok Shop, Instagram Shopping, Facebook Shop и Pinterest Shop, позволяет бизнесам создавать удобные интернет-магазины прямо в своих профилях. Решения по покупке принимаются быстро, поэтому интеграция магазинов в соцсети становится ключевой для привлечения аудитории. Скорость доставки в качестве основного фактора. Более 58% покупателей ожидают получить товар в день заказа. Это превышает предыдущие ожидания, когда доставка в течение 2–3 дней считалась стандартом. Использование фулфилмент-сервисов поможет ускорить логистику и удовлетворить требования современных клиентов. Рост покупок через мобильные устройства. Более 70% покупок совершаются через смартфоны. Это требует оптимизации онлайн-магазинов для мобильных устройств, где мобильная версия является не просто приложением, а основным элементом дизайна. Искусственный интеллект в клиентском сервисе. AI-инструменты, такие как чат-боты, стали неотъемлемой частью e-сommerce. Они позволяют оказывать поддержку 24/7 через популярные каналы, такие как WhatsApp и Messenger, увеличивать конверсии благодаря персонализированному подходу и анализу поведения покупателей, улучшать рекомендации для клиентов, повышая среднюю стоимость покупок. Разнообразие способов оплаты. Современные клиенты ожидают возможности оплатить заказ любым удобным для них способом. Популярные методы – Apple Pay, Google Pay, оплата по частям и даже криптовалютой. Прозрачность и лояльность политики. 67% покупателей проверяют политику возврата перед покупкой. Понятность, прозрачность и гибкость процесса возврата стали обязательными. Для клиентов из США приемлемо отказаться от товара в течение 60 дней, поэтому международные магазины должны учитывать эти стандарты.

Интеграция трендов социальной коммерции, оптимизация мобильных версий сайтов, ускорение доставки, внедрение AI и удобство оплаты и возвратов помогут вашему бизнесу оставаться конкурентоспособным в 2025 году.

Чего ожидать от международных платформ в 2025 году

Кроме самых крупных платформ в 2025 году стоит обратить внимание на несколько перспективных площадок, быстро набирающих популярность. Польский Allegro является самым крупным маркетплейсом в Польше и одним из самых перспективных в Европе, уступая только Amazon и eBay. Самые популярные категории товаров – одежда, обувь, детские товары и электроника. Большое количество категорий товаров доступно для размещения бесплатно, хотя есть исключения, например искусство, антиквариат или коллекционные предметы. Allegro доступен для продавцов из Украины, потому это хороший вариант масштабирования на европейский рынок.

Wayfair – платформа, ориентированная на мебель и домашний декор. Она ассоциируется в США с качественными товарами для дома. Большинство покупателей (95%) находятся в США, а аудитория платформы составляет 100 млн пользователей в месяц. Если вы продаете домашний декор, офисную мебель или кухонные аксессуары, Wayfair может стать вашим ключом к американскому рынку. Это самый крупный онлайн-магазин мебели в США и восьмой по популярности интернет-магазин в стране.

Динамика роста количества покупателей в соцсетях

Для разработки отдельного интернет-магазина в 2025 году подойдет международная платформа Shopify. Она удобна не только для создания магазинов, но и предлагает функции, похожие на маркетплейсы, что делает его универсальным решением. Среди 27,2 млн сайтов электронной коммерции в мире Shopify занимает 19,55% рынка, по данным SellersCommerce. Это свидетельствует о его популярности среди продавцов.

TikTok Shop – стремительно развивающийся тренд для продаж в социальных сетях. 90% пользователей заходят в TikTok ежедневно, а средняя продолжительность взаимодействия с платформой – 50 минут, что больше, чем на Instagram или Facebook. TikTok Shop стал особенно популярен среди зуммеров, и его интеграция в вашу стратегию может значительно повысить видимость и продажи. На какие ниши будет тренд в e-сommerce в 2025 году?