E-commerce в Украине: ювелирка на подъеме, fashion – в минусе. Главное из исследования Promodo

Украинцы стали чаще покупать ювелирные украшения онлайн – категория выросла на 57% в гривнях, или 44% в долларах, свидетельствуют результаты исследования рынка e-commerce от агентства Promodo. За год онлайн-покупатели оформили в среднем 17 заказов, тратя около 1300 грн на каждый.

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За вторую половину 2024 года выручка в категории «Электроника» увеличилась на 18% в гривнях и на 8% в долларах, подсчитали аналитики Promodo.

.Из-за блэкаутов и аномальной жары в начале полугодия был повышенный спрос на климатическую технику, портативные зарядные станции, что повлияло на рост сегмента. Период Черной пятницы и рождественских распродаж стал для ритейлеров успешнее прошлогоднего: выручка увеличилась до 40% в гривнях и 28% в долларах.

Выручка в нише «Продукты и алкоголь» за аналогичный период выросла на 53% в гривнях и 41% в долларах. Это вызвано значительным увеличением трафика из года в год вследствие инвестиций в рекламу, а также одним из самых высоких на рынке коэффициентом инфляции. Если в 2023 году на динамику в категории влияла выручка алкоголя, то теперь – продовольственных товаров.

В категории «Одежда и обувь» выручка в течение второго полугодия 2024 года в гривнях просела на 4%, а в долларах – на 11%. Самым плохим сезоном с точки зрения доходности стало лето, отмечают аналитики Promodo. Сезонность в нише по сравнению с 2023-м сместилась почти на месяц. Украинцы склонны покупать одежду в онлайне, но на меньший средний чек, чем в офлайн. На рынке увеличили свою долю игроки по эконом-сегменту.

Выручка ниши «Аптечных товаров» приросла в e-commerce в гривнях на 12%, а в долларах – на 3%. Рост происходил постепенно, и в начале 2025 года сегмент может прирасти на незначительный процент. Причина – значительное удорожание лекарственных средств.

Динамика в категории «Ювелирных изделий» похожа на второе полугодие 2023-го – выручка игроков ниши выросла на 57% в гривнях, или на 44% в долларах. Украинцы продолжают увеличивать количество покупок украшений онлайн. Наибольший пик доходности – это в основном непраздничный период.

Контекст

По данным компании EVO, в прошлом году почти 11 млн украинцев покупали товары онлайн. В среднем они совершили 17 онлайн-покупок со средним чеком 1300 грн.

В Украине более 90% людей пользуются интернетом, но только 15–20% совершают покупки онлайн – в США и Великобритании этот показатель достигает 45–50%, свидетельствуют данные Similarweb. В Украине более 90% людей пользуются интернетом, 78% – ежедневно.