Зацікавлювати клієнтів за кордоном та експортувати свої товари в інші країни безпосередньо до кінцевого споживача — одна зі стратегій виживання та розширення для малого та середнього бізнесу в Україні. Як «Укрпошта» допомагає робити це навіть дрібним підприємцям у найвіддаленіших громадах і розвиває екосистему експорту для МСБ? Розповідає Юлія Павленко, директорка департаменту міжнародних операцій АТ «Укрпошта» та засновниця проєкту E-Export School.

Електронна комерція через кордони — це один зі світових трендів для малого та середнього бізнесу (МСБ), і на великих ринках створено хороші умови для продажу товарів безпосередньо покупцям. У США досі діє безмитний ліміт на посилки фізичним особам — покупцям в розмірі $800, в Австралії — $760, а Китай наприкінці 2024 року збільшив цей ліміт удвічі — до 2000 юанів (майже 11 000 грн). Водночас на популярні категорії товарів (одяг, товари для дому, дозвілля, хендмейд) не передбачені жодні додаткові сертифікації чи квоти для продавців.

Попри те, що вже понад три роки в Україні не працюють аеропорти, логістичні ланцюги «Укрпошти» щодня доставляють товари українських виробників до аеропортів Європи й далі по світу.

Etsy, eBay чи щось третє: як обрати маркетплейс і що продавати

На ринку зараз є чотири глобальні платформи, куди українці можуть виходити зі своєю продукцією:

Etsy — для товарів ручної роботи;

eBay та Amazon — переважно для товарів масового виробництва, але є невелика частка товарів ручної роботи;

— переважно для товарів масового виробництва, але є невелика частка товарів ручної роботи; Shopify — для продажів від власного бренду/сторінки.

Серед українських підприємців Etsy — найпопулярніша. На платформі зареєстровано понад 43 000 українських магазинів, а на продаж виставлено 2 млн унікальних товарів із позначкою, що вони вироблені та продаються з України, згідно з даними платформи Koalanda. Наша країна — 12-та за кількістю продавців серед представлених на Etsy країн.

Пишаємося виробниками — лідерами у своїх категоріях. Це, наприклад, Busy Puzzle, що створює дитячі іграшки для розвитку. Компанія виробляє товари в Київській області і вже продала на Etsy й доставила за кордон приблизно 750 000 замовлень.

На Etsy асортимент товарів з України дуже великий. Для натхнення коротко проаналізую одну нішу — товари для тварин. На платформі представлено чимало продукції українських виробників — від аксесуарів і повідців для котів і собак до весільного одягу й навіть урн для зберігання праху кремованих тварин.

Продавати можна майже все. Лише адаптуйте свої товари для продажу певній аудиторії та оберіть релевантну платформу.

Серійні товари на кшталт футболок ви не зможете успішно продавати на Etsy, бо там розміщують товари з доданою вартістю ручної роботи, та й покупці шукають щось особливе, за що готові платити додатково. Враховуйте специфіку товарів. Наприклад, звичні в Україні прямокутні простирадла на американському ринку вважатимуть бракованими, бо звичні для них — на гумці.

Маркетплейс як старт

Сам по собі маркетплейс є повноцінною робочою системою. Українські підприємці часто спочатку продають свої товари на маркетплейсі й напрацьовують базу клієнтів, а потім створюють і розвивають сайт чи соцмережі бренду.

Продавати на маркетплейсі вигідно, адже він є гарантом для обох сторін:

для продавця — що покупець уже заплатив за товар, тож він отримає гроші;

для покупця — що платформа поверне кошти, якщо товар неякісний або не буде доставлений.

Портал, YouTube-канал та інші джерела інформації для підприємців

«Укрпошта» сьогодні — амбасадор експорту української продукції через інструменти електронної комерції. У співпраці з ПРООН і посольством Японії компанія організовує навчальні та акселераційні програми для підприємців, а також надає експертну підтримку. Зокрема, «Укрпошта» була партнером Академії стійкого бізнесу ПРООН та розробником програми E-Export Intensive, де навчали офлайн понад 800 підприємців у п’ятьох областях України. Нині компанія бере участь в Акселераторі стійкого бізнесу ПРООН, допомагаючи мікробізнесам перетворюватися на експортно орієнтовані компанії.

Підприємцям, які лише починають свій шлях до експорту, раджу почати з таких безоплатних ресурсів:

портал про експорт із навчальними курсами, довідниками та формою запису на персональну консультацію щодо логістичної й операційної частини експорту, платежів тощо;

YouTube-канал із записами вебінарів на навколоекспортні теми;

курс з аналітики товару на Etsy, Amazon, eBay.

Хоча зараз доступно дуже багато інформації: курсів, довідників, гайдів, але ключовою залишається мотивація кожного зацікавитися, розібратися в деталях і побачити в експортній діяльності перспективу для свого бізнесу і для України.

Якщо українські підприємці вже вміють продавати свої якісні товари в Україні, то зможуть робити це і в США. Система експорту з України — державна пошта, інші логістичні компанії — працює злагоджено. Головне — лише почати.