Рискнув полностью обновить заведение в 2014 году, Николай Голотин превратил обычное студенческое кафе в легендарный бар в здании кинотеатра «Киев». Почему сейчас для Parovoz Speak Easy наступили сложные времена?

Попасть в бар Parovoz Speak Easy 10 лет назад было непростой задачей: в очереди можно было простоять несколько часов. Внутри заведения гостей ждал следующий челлендж – протиснуться сквозь плотную толпу к барной стойке, чтобы сделать заказ. Бармены работали безостановочно – делали более 3500 коктейлей в месяц.

Parovoz – самый титулованный бар Украины, у него три ресторанные премии «Соль» (это максимум), он первым попал в рейтинг Top 500 Bars и в гид 50 Best Discovery. В 2019-м колумнист Tne New York Times Роберт Саймонсон включил мартини от барменов Parovoz в десятку лучших коктейлей года.