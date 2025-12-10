Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
07:08 хвилин
Ризикнувши повністю оновити заклад у 2014 році, Микола Голотін перетворив звичайне студентське кафе на легендарний бар у будівлі кінотеатру «Київ». Чому зараз для Parovoz Speak Easy настали складні часи?
Потрапити до бару Parovoz Speak Easy 10 років тому було непростим завданням: у черзі можна було простояти кілька годин. Усередині закладу на гостей чекав наступний челендж – протиснутися крізь щільний натовп до барної стійки, щоб зробити замовлення. Бармени працювали безупинно – робили понад 3500 коктейлів на місяць.
Parovoz – найтитулованіший бар України, у нього три ресторанні премії «Сіль» (це максимум), він першим потрапив до рейтингу Top 500 Bars та до гіду 50 Best Discovery. У 2019-му колумніст Tne New York Times Роберт Саймонсон включив мартіні від барменів Parovoz до десятки найкращих коктейлів року.
