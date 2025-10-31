Forbes Digital підписка
«Создали внутри компании собственный мини-продакшн». Бренд одежды One by One запартнерился с шоу «Холостяк». На каких условиях и что это дает?

Партнерство One by One і «Холостяк»

Первый выпуск проекта «Холостяк» с Тарасом Цымбалюком

Бренд One by One сделал ставку на телевидение и стал партнером шоу «Холостяк» на весь сезон. Сколько стоит и окупается ли такое сотрудничество?

Украинский бренд одежды One by One выступил официальным fashion-партнером 14-го сезона проекта «Холостяк». Премьера первого выпуска состоялась 17 октября 2025 года на телеканале СТБ, а главным героем стал актер Тарас Цымбалюк.

Новый сезон начался с рекорда: первый эпизод «Холостяка» просмотрели более 2,9 млн зрителей, по данным панели телеизмерений Nielsen. Среди них – 35% молодых женщин и 19% коммерческой аудитории 18–54 лет, которую больше всего ценят рекламодатели. Это лучший старт за всю историю шоу, сообщают в медиагруппе Starlight Media.

