Бренд One by One зробив ставку на телебачення і став партнером проєкту «Холостяк» на весь сезон. Скільки коштує та чи окупається така співпраця?

Український бренд одягу One by One виступив офіційним fashion-партнером 14-го сезону проєкту «Холостяк». Прем’єра першого випуску відбулася 17 жовтня 2025 року на телеканалі СТБ, а головним героєм став актор Тарас Цимбалюк.

Новий сезон почався з рекорду: перший епізод «Холостяка» переглянули понад 2,9 млн глядачів, за даними панелі телевимірювань Nielsen. Серед них – 35% молодих жінок і 19% комерційної аудиторії 18–54 років, яку найбільше цінують рекламодавці. Це найкращий старт за всю історію шоу, повідомляють у медіагрупі Starlight Media.