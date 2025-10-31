Підписка від 49 грн
«Створили всередині компанії власний мініпродакшн». Бренд одягу One by One запартнерився з проєктом «Холостяк». На яких умовах і що це дає?

Ірина Безкоровайна
Ірина Безкоровайна
Forbes
Єлизавета Сідорова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Єлизавета Сідорова
Forbes

Партнерство One by One і «Холостяк» /пресслужба Starlight Media

Перший випуск проєкту «Холостяк» з Тарасом Цимбалюком Фото пресслужба Starlight Media

Бренд One by One зробив ставку на телебачення і став партнером проєкту «Холостяк» на весь сезон. Скільки коштує та чи окупається така співпраця?

Український бренд одягу One by One виступив офіційним fashion-партнером 14-го сезону проєкту «Холостяк». Прем’єра першого випуску відбулася 17 жовтня 2025 року на телеканалі СТБ, а головним героєм став актор Тарас Цимбалюк. 

Новий сезон почався з рекорду: перший епізод «Холостяка» переглянули понад 2,9 млн глядачів, за даними панелі телевимірювань Nielsen. Серед них – 35% молодих жінок і 19% комерційної аудиторії 18–54 років, яку найбільше цінують рекламодавці. Це найкращий старт за всю історію шоу, повідомляють у медіагрупі Starlight Media.

