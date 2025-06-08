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От запуска до международных заказов. Как создать студию дизайна интерьера с нуля? Опыт основателей студии Between the Walls

Андрей Анисимов /из личного архива
Андрей Анисимов
Forbes

6 хв читання

Андрій Анісімов Between the Walls /из личного архива

Андрей Анисимов, соучредитель студии Between the Walls Фото из личного архива

Спрос на качественный интерьерный дизайн в Украине растет, строительная сфера восстанавливается, а вместе с этим – запрос на профессиональные дизайн-решения. Как запустить собственную студию дизайна интерьера с нуля, рассказывает соучредитель студии Between the Walls Андрей Анисимов

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В 2024 году прибыль строительных компаний выросла более чем вдвое. Это создает благоприятную почву для развития новых студий, даже несмотря на большую войну и экономическую нестабильность.

Мы с Викторией Каревой основали дизайн-студию Between the Walls в 2019 году, не имея ясного представления, к чему это приведет. Просто было желание создавать и внутреннее убеждение, что мы можем делать это лучше. Первые проекты появились через знакомых, далее – «сарафанное радио». Мы росли медленно, но стабильно. Сегодня в нашем портфеле более 200 реализованных проектов – от частных квартир до объектов в ритейле и гостеприимстве, среди которых заведения французской сети The Hungry Family. Работаем в Украине, Европе и на Ближнем Востоке.

Как запустить бизнес в этой нише?

Определите партнерство и роли

Успешная студия – это не о таланте одного дизайнера, а об эффективной команде. С партнершей я познакомился, обратившись к ней за услугами дизайна, когда делал ремонт в собственной квартире. Она работала на фрилансе, мы сразу нашли общий язык, и вскоре я начал помогать ей с привлечением клиентов. Это сотрудничество постепенно переросло в партнерство, когда Виктория решила развивать свой бизнес. С тех пор наше распределение ролей остается неизменным.

Этот баланс позволил не только создавать, но и масштабироваться. Если вы сильны в визуализации, ищите человека, который будет знать, как посчитать P&L, вести переговоры, организовывать процесс. Многие студии закрываются именно потому, что не смогли разделить зоны ответственности. Это решение также сняло внутреннее напряжение: мы ясно знали, кто принимает какие решения и кто несет ответственность.

Инвестируйте в технику, а не в офис

На старте мы работали из дома. Арендовать офис было нецелесообразно, когда более важным был инструмент. Мы вложили около $2000 в мощный компьютер, способный тянуть 3ds Max, Corna Render. В дизайне скорость – это качество. Первые заказы мы рендерили по ночам, но стабильность техники позволяла держать темп. Советуем на старте собрать технику под специфику вашей работы, посоветовавшись с более опытными коллегами.

Эта техника до сих пор у нас в работе – она выдержала десятки крупных проектов. Если на старте нет инвестиций, лучше иметь одну надежную машину, чем офис с плохими ноутами.

Between the Walls, One By One

Интерьер и дизайн для магазина одежды One By One от Between the Walls

Составьте бюджет в Google Sheets

Наш первый бюджет существовал в виде простой таблицы Google Sheets: расходы, налоги, аренда, ожидаемые доходы. Мы сразу продумали риски – задержки оплат, сезонные простои, неожиданные расходы. Сейчас мы пользуемся Notion и CRM, но принцип тот же: видеть полную картину и иметь подушку. Советуем даже для маленькой студии вести минимальную финансовую модель, чтобы не жить от проекта к проекту.

Мы также тестировали несколько моделей ценообразования: фиксированная сумма, почасовая ставка, процент бюджета. Это дало понимание, как эффективно оценивать работу. Сейчас наиболее понятна для всех клиентов и для нас модель оплаты за квадратный метр с фиксированным количеством возможных правок и выездов. Дополнительные правки оплачиваются почасово.

Постройте портфолио даже без клиентов

Мы начинали с концептов. Брали реальные пространства и придумывали, как бы их оформили. Это формировало наш стиль и привлекало клиентов. В портфолио важно показать не просто картинку, но и логику решений, референсы, функциональность. Для ритейла это трафик, для жилья – комфорт, для гостиниц – атмосфера. Создавайте проекты под те ниши, в которых вы хотите работать.

Эти проекты мы сразу оформляли как полноценные кейсы: визуализации, мудборд, описание. Даже если проект не был реализован, клиент видел подход. Таких проектов у нас были десятки, и даже сейчас мы иногда делаем их для конкурсов, например «Микрохоум», который привел нам квартиру в Париже.

«Микрохоум», Between the Walls

Проект «Микрохоум», Between the Walls

Нетворкинг – один из главных каналов продаж

Наш первый крупный ритейл-клиент пришел с мероприятия. Мы познакомились на панели, обменялись контактами, отправили кейс. Через месяц – запрос. Все эти знакомства со временем приносят результат. Советуем: ходите на отраслевые события, подавайтесь на конкурсы, активно общайтесь в сообществах. После мероприятий – follow-up. Все, как в классической B2B-продаже.

Впоследствии нас начали приглашать в качестве спикеров. Это тоже нетворкинг, но уже с позиции эксперта. Мы активно приобщаемся к отраслевым событиям, таким как панельные дискуссии на Ukrainian Design & Innovation Week и DVRZ Design Days. Кроме того, провели ряд отдельных лекций в салоне бренда Freedom и регулярно выступаем с презентациями для бизнес-клубов, в частности, для «Борда». Это не только укрепляет наше позиционирование на рынке, но значительно расширяет круг знакомств, что является постоянным источником для привлечения новых клиентов.

Мы не стоим на месте, постоянно экспериментируем с контентом: от демонстрации проектов в формате «до и после» до детальных объяснений наших решений и интервью. Не останавливайтесь на одном формате – постоянно тестируйте новые подходы к контенту. Обратите внимание на форматы, сочетающие экспертность и личную подачу. К примеру, наибольший интерес у подписчиков вызывает серия Designer Talks, где дизайнер и соучредитель делятся опытом, дают советы для молодых специалистов. Такой контент создает эмоциональную связь и придает человечности бренду.

Позаботьтесь о репутации

Behance, Pinterest, Instagram, собственный сайт – все это источники потенциальных клиентов. Мы начали получать запросы из-за границы именно через эти платформы. Описания проектов на английском языке, качественные рендеры и фотографии реализованных пространств – все имеет значение. Даже один удачный кейс, залетевший в Instagram, может дать 10 новых обращений. Присутствие в общественном поле = видимость для клиентов.

Работать следует с первого дня официально. Мы зарегистрировали ФЛП, прописали КВЭДы, оформили договор. Это важно не только для безопасности, но и для доверия. Когда вы общаетесь с большим брендом, он хочет видеть, что вы законны. Также сразу зарегистрировали торговую марку, что помогло структурировать компанию и построить бренд. Кроме того, это упрощает взаимодействие с подрядчиками: понятно, как платить, с кем заключать договоры, как вести документооборот.

Будьте готовы к операционке

Дизайн – это не только эстетика. Это еще и контроль подрядчиков, работа с поставщиками, бюджетирование, логистика. Был случай, когда из-за отсутствия контроля в начале бизнеса факап с плиткой обошелся в $1500 – нам просто привезли не тот цвет, а плиточники уже успели ее выложить. Вывод: нужно иметь систему проверок, шаблоны для переписки, фиксацию решений. Это не творчество, это операционная гигиена, спасающая деньги и нервы.

Один из главных вызовов – держать качество при росте. Первый кризис начался в начале 2021 года, когда было много проектов, не было структуры, все занимались всем одновременно. В какой-то момент мы подсчитали, что дизайнеры тратят до 40% времени просто на заказ разных позиций на объект. Решили распределить обязанности и отдельно вынесли комплектацию, привлекли отдельного человека, который все заказывает и контролирует поставки. В конце 2021-го арендовали склад, куда завозили все заказы заранее – это значительно уменьшило количество ситуаций, когда что-то не успевает вовремя приехать на объект, нужно искать новую плитку, потому что ее уже нет в наличии.

Могу сказать, что такой подход позволяет нам реализовывать сверхсложные проекты быстрее, чем смогли бы конкуренты с другой структурой.

Between the Walls

Проект Marballon, Between the Walls

Начинайте даже без клиентов

Мы создали десятки имитаций проектов – ресторанов, кафе, офисов. И через них пришли настоящие клиенты. Эти работы дали нам первые репосты, воспоминания, энтузиазм. Если у вас есть видение, его нужно визуализировать. Когда клиент видит, как вы думаете, ему легче доверить подлинный объект.

Это также дает шанс экспериментировать с формами, цветами, функционалом. И часто именно в этих работах появляются ваши фишки.

Делайте выводы из ошибок

Ни один проект не проходит безупречно. Но ошибки – это лучшие учителя. У нас были и факапы, и перерасходы, и конфликты с подрядчиками. Мы соглашались на строительство с подрядчиками клиентов, но больше так не поступаем. Авторское наблюдение возможно только с нашими подрядчиками, потому что для чужих подрядчиков дизайнер – враг. Он требует «лишнего» качества и т.п.

Недостаточный контроль приводил к ошибкам, которые приходилось исправлять иногда за наш счет. Теперь мы гораздо более тщательно проверяем материалы, контролируем подрядчиков и предупреждаем каждую возможную проблему. Контроль, контроль, контроль.

Ошибки также научили нас не брать все проекты подряд. Мы ввели внутреннюю систему оценки заказов. «Красные флаги» при знакомстве с потенциальными клиентами: несоответствие бюджета собственным желаниям, отсутствие метча в визуальном вкусе, непонимание важности работы дизайнера и попытки в самом начале работы сбить цену.

Если вы мечтаете о собственной студии, начинайте с малого. Найдите партнера, определите роли, сделайте первый проект. И работайте системно. Дизайн-индустрия сложная, но отблагодарит тем, кто не боится ответственности, открыт к переменам и готов долго не видеть мгновенный результат. Но он точно будет.

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