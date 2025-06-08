Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Свій бізнес
Дата

Від запуску до міжнародних замовлень. Як створити студію інтерʼєру з нуля? Досвід засновників студії Between the Walls

Андрій Анісімов /з особистого архіву
Андрій Анісімов
Forbes

6 хв читання

Андрій Анісімов Between the Walls /з особистого архіву

Андрій Анісімов, співзасновник студії Between the Walls Фото з особистого архіву

Попит на якісний інтерʼєрний дизайн в Україні зростає, будівельна галузь відновлюється, а разом із цим — запит на професійні дизайн-рішення. Як запустити власну студію інтерʼєру з нуля розповідає співзасновник студії Between the Walls Андрій Анісімов. 

Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.

У 2024 році прибуток будівельних компаній виріс більш ніж удвічі. Це створює сприятливий ґрунт для розвитку нових студій, навіть попри велику війну та економічну нестабільність.

Ми з Вікторією Карєвою заснували дизайн студію Between the Walls у 2019 році, не маючи чіткого уявлення, до чого це призведе. Просто було бажання створювати — і внутрішнє переконання, що ми можемо робити це краще. Перші проєкти зʼявилися через знайомих, далі — сарафанне радіо. Ми росли повільно, але стабільно. Сьогодні в нашому портфелі понад 200 реалізованих проєктів — від приватних квартир до обʼєктів у ритейлі та гостинності, серед яких заклади французької мережі The Hungry Family. Працюємо в Україні, Європі та на Близькому Сході.

Як запустити бізнес в цій ніші?

Визначте партнерство та ролі

Успішна студія — це не про талант одного дизайнера, а про ефективну команду. З партнеркою я познайомився, звернувшись до неї за послугами дизайну, коли робив ремонт у власній квартирі. Вона працювала на фрилансі, ми одразу знайшли спільну мову, і невдовзі я почав допомагати їй із залученням клієнтів. Це співробітництво поступово переросло в партнерство, коли Вікторія вирішила розвивати власний бізнес. З того часу наш розподіл ролей залишається незмінним.

Цей баланс дозволив не лише створювати, а й масштабуватись. Якщо ви сильні у візуалізації, шукайте людину, яка знатиме, як порахувати P&L, вести переговори, організовувати процес. Багато студій закриваються саме тому, що не змогли розділити зони відповідальності. Це рішення також зняло внутрішню напругу: ми чітко знали, хто приймає які рішення і хто несе відповідальність.

Інвестуйте в техніку, не в офіс

На старті ми працювали з дому. Орендувати офіс було недоцільно, коли важливішим був інструмент. Ми вклали близько $2000 у потужний комп’ютер, здатний тягнути 3ds Max, Corna Render. У дизайні швидкість — це якість. Перші замовлення ми рендерили ночами, але стабільність техніки дозволяла тримати темп. Радимо на старті зібрати техніку під специфіку вашої роботи, порадившись із досвідченішими колегами.

Ця техніка й досі у нас в роботі — вона витримала десятки великих проєктів. Якщо на старті немає інвестицій — краще мати одну надійну машину, ніж офіс із поганими ноутами. 

Between the Walls, One By One

Інтер‘єр та дизайн для магазину одягу One By One від Between the Walls

Складіть бюджет у Google Sheets

Наш перший бюджет існував у вигляді простої таблиці Google Sheets: витрати, податки, оренда, очікувані доходи. Ми одразу продумали ризики — затримки оплат, сезонні простої, неочікувані витрати. Зараз ми користуємося Notion і CRM, але принцип той самий: бачити повну картину й мати подушку. Радимо навіть для маленької студії вести мінімальну фінансову модель, щоб не жити від проєкту до проєкту.

Ми також тестували кілька моделей ціноутворення: фіксована сума, погодинна ставка, відсоток від бюджету. Це дало розуміння, як ефективніше оцінювати роботу. Зараз найзрозумілішим для всіх клієнтів і для нас є модель оплати за квадратний метр з фіксованою кількістю можливих правок та виїздів. Додаткові правки оплачуються погодинно.

Побудуйте портфоліо навіть без клієнтів

Ми починали з концептів. Брали реальні простори й придумували, як би їх оформили. Це формувало наш стиль і приваблювало клієнтів. У портфоліо важливо показати не просто картинку, а й логіку рішень, референси, функціональність. Для ритейлу — це трафік, для житла — комфорт, для готелів — атмосфера. Створюйте проєкти під ті ніші, в яких хочете працювати.

Ці проєкти ми одразу оформлювали як повноцінні кейси: візуалізації, мудборд, опис. Навіть якщо проєкт не був реалізований — клієнт бачив підхід. Таких проектів мали десятки, і навіть зараз ми іноді їх робимо для конкурсів, наприклад, Мікрохоум, який привів нам квартиру в Парижі. 

Мікрохоум, Between the Walls

Проєкт «Мікрохоум», Between the Walls

Нетворкінг — один із головних каналів продажу

Наш перший великий ритейл-клієнт прийшов із події. Ми познайомились на панелі, обмінялись контактами, надіслали кейс. Через місяць — запит. Усі ці знайомства з часом дають результат. Радимо: ходіть на галузеві події, подавайтеся на конкурси, активно спілкуйтесь у спільнотах. Після заходів — follow-up. Усе, як у класичному B2B продажі.

Згодом нас почали запрошувати як спікерів. Це теж нетворкінг — але вже з позиції експерта. Ми активно долучаємося до галузевих подій, таких як панельні дискусії на Ukrainian Design & Innovation Week та DVRZ Design Days. Крім того, провели низку окремих лекцій у салоні бренду Freedom та регулярно виступаємо з презентаціями для бізнес-клубів, зокрема для «Борду». Це не лише зміцнює наше позиціонування на ринку, а й значно розширює коло знайомств, що є постійним джерелом для залучення нових клієнтів.

Ми не стоїмо на місці, постійно експериментуючи з контентом: від демонстрації проєктів у форматі «до і після» до детальних пояснень наших рішень та інтервʼю. Не зупиняйтеся на одному форматі — постійно тестуйте нові підходи до контенту. Зверніть увагу на формати, які поєднують експертність і особисту подачу. Наприклад, найбільший інтерес у підписників викликає серія Designer Talks, де дизайнер і співзасновниця діляться досвідом, дає поради для молодих спеціалістів. Такий контент створює емоційний зв’язок і додає людяності бренду.

Подбайте про репутацію

Behance, Pinterest, Instagram, власний сайт — усе це джерела потенційних клієнтів. Ми почали отримувати запити з-за кордону саме через ці платформи. Описи проєктів англійською, якісні рендери та якісні фотографії реалізованих просторів — усе має значення. Навіть один вдалий кейс, який залетів у Instagram, може дати 10 нових звернень. Присутність у публічному полі = видимість для клієнтів.

Працювати варто з першого дня офіційно. Ми зареєстрували ФОП, прописали КВЕДи, оформили договір. Це було важливо не лише для безпеки, а й для довіри. Коли ви спілкуєтеся з великим брендом, він хоче бачити, що ви легальні. Також одразу зареєстрували торгівельну марку, – це допомогло структурувати компанію та відбудувати бренд. Крім того, це спрощує взаємодію з підрядниками: зрозуміло, як платити, з ким укладати договори, як вести документообіг. 

Будьте готові до операційки

Дизайн — це не тільки естетика. Це ще й: контроль підрядників, робота з постачальниками, бюджетування, логістика. Був випадок, коли через відсутність контролю на початку бізнесу факап з плиткою обійшовся в $1500 – нам просто привезли не той колір, а плиточники вже встигли її викласти. Висновок: мати систему перевірок, шаблони для листування, фіксацію рішень. Це не творчість — це операційна гігієна, яка рятує гроші та нерви.

Один із головних викликів — тримати якість при зростанні. Перша криза почалась на початку 2021 року, коли було багато проєктів, не було структрури, всі займалися усім одночасно. В якийсь момент ми підрахували, що дизайнери витрачають до 40% часу просто на замовлення різних позицій на обʼєкт. Вирішили розподілити обовʼязки, та окремо винесли комплектацію, залучивши окрему людину, яка усе замовляє і контролює поставки. Наприкінці 2021-го орендували склад, куди завозили усі замовлення заздалегідь, – це значно зменшило кількість ситуацій, коли щось не встигає вчасно приїхати на обʼєкт, треба шукати нову плитку, бо її вже нема в наявності.

Можу сказати, що такий підхід наразі дозволяє нам реалізовувати надскладні проекти швидше, ніж змогли б конкуренти з іншою структурою.

Between the Walls

Проєкт Marballon, Between the Walls

Починайте навіть без клієнтів

Ми створили десятки імітацій проєктів — ресторанів, кав’ярень, офісів. І через них прийшли справжні клієнти. Ці роботи дали нам перші репости, згадки, інтерес. Якщо у вас є бачення, його треба візуалізувати. Коли клієнт бачить, як ви думаєте — йому легше довірити справжній об’єкт.

Це також дає шанс експериментувати — із формами, кольорами, функціоналом. І часто саме в цих роботах народжуються ваші фішки. 

Робіть висновки з помилок

Жоден проєкт не проходить ідеально. Але помилки — це найкращі вчителі. У нас були і факапи, і перевитрати, і конфлікти з підрядниками. Ми погоджувались на будівництво із підрядниками клієнтів, але більше так не робимо. Авторський нагляд можливий тільки з нашими підрядниками, бо для чужих підрядників дизайнер – ворог. Він вимагає «зайвої» якості і тд. 

Недостатній контроль призводив до помилок, які доводилось виправляти іноді за наш рахунок. Тепер ми значно ретельніше перевіряємо матеріали, контролюємо підрядників і попереджаємо кожну можливу проблему. Контроль, контроль, контроль.

Помилки також навчили нас не брати всі проєкти поспіль. Ми ввели внутрішню систему оцінки замовлень. Червоні прапорці під час знайомства з потенційними клієнтами: невідповідність бюджету власним бажанням, відсутність метчу в візуальному смаку, нерозуміння важливості роботи дизайнера і намагання на самому початку роботи збити ціну.

Якщо ви мрієте про власну студію — починайте з малого. Знайдіть партнера, визначте ролі, зробіть перший проєкт. І працюйте системно. Дизайн-індустрія складна, але віддячує тим, хто не боїться відповідальності, відкритий до змін і готовий довго не бачити миттєвого результату. Але він точно буде.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні