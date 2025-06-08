Попит на якісний інтерʼєрний дизайн в Україні зростає, будівельна галузь відновлюється, а разом із цим — запит на професійні дизайн-рішення. Як запустити власну студію інтерʼєру з нуля розповідає співзасновник студії Between the Walls Андрій Анісімов.

У 2024 році прибуток будівельних компаній виріс більш ніж удвічі. Це створює сприятливий ґрунт для розвитку нових студій, навіть попри велику війну та економічну нестабільність.

Ми з Вікторією Карєвою заснували дизайн студію Between the Walls у 2019 році, не маючи чіткого уявлення, до чого це призведе. Просто було бажання створювати — і внутрішнє переконання, що ми можемо робити це краще. Перші проєкти зʼявилися через знайомих, далі — сарафанне радіо. Ми росли повільно, але стабільно. Сьогодні в нашому портфелі понад 200 реалізованих проєктів — від приватних квартир до обʼєктів у ритейлі та гостинності, серед яких заклади французької мережі The Hungry Family. Працюємо в Україні, Європі та на Близькому Сході.

Як запустити бізнес в цій ніші?

Визначте партнерство та ролі

Успішна студія — це не про талант одного дизайнера, а про ефективну команду. З партнеркою я познайомився, звернувшись до неї за послугами дизайну, коли робив ремонт у власній квартирі. Вона працювала на фрилансі, ми одразу знайшли спільну мову, і невдовзі я почав допомагати їй із залученням клієнтів. Це співробітництво поступово переросло в партнерство, коли Вікторія вирішила розвивати власний бізнес. З того часу наш розподіл ролей залишається незмінним.

Цей баланс дозволив не лише створювати, а й масштабуватись. Якщо ви сильні у візуалізації, шукайте людину, яка знатиме, як порахувати P&L, вести переговори, організовувати процес. Багато студій закриваються саме тому, що не змогли розділити зони відповідальності. Це рішення також зняло внутрішню напругу: ми чітко знали, хто приймає які рішення і хто несе відповідальність.

Інвестуйте в техніку, не в офіс

На старті ми працювали з дому. Орендувати офіс було недоцільно, коли важливішим був інструмент. Ми вклали близько $2000 у потужний комп’ютер, здатний тягнути 3ds Max, Corna Render. У дизайні швидкість — це якість. Перші замовлення ми рендерили ночами, але стабільність техніки дозволяла тримати темп. Радимо на старті зібрати техніку під специфіку вашої роботи, порадившись із досвідченішими колегами.

Ця техніка й досі у нас в роботі — вона витримала десятки великих проєктів. Якщо на старті немає інвестицій — краще мати одну надійну машину, ніж офіс із поганими ноутами.

Інтер‘єр та дизайн для магазину одягу One By One від Between the Walls

Складіть бюджет у Google Sheets

Наш перший бюджет існував у вигляді простої таблиці Google Sheets: витрати, податки, оренда, очікувані доходи. Ми одразу продумали ризики — затримки оплат, сезонні простої, неочікувані витрати. Зараз ми користуємося Notion і CRM, але принцип той самий: бачити повну картину й мати подушку. Радимо навіть для маленької студії вести мінімальну фінансову модель, щоб не жити від проєкту до проєкту.

Ми також тестували кілька моделей ціноутворення: фіксована сума, погодинна ставка, відсоток від бюджету. Це дало розуміння, як ефективніше оцінювати роботу. Зараз найзрозумілішим для всіх клієнтів і для нас є модель оплати за квадратний метр з фіксованою кількістю можливих правок та виїздів. Додаткові правки оплачуються погодинно.

Побудуйте портфоліо навіть без клієнтів

Ми починали з концептів. Брали реальні простори й придумували, як би їх оформили. Це формувало наш стиль і приваблювало клієнтів. У портфоліо важливо показати не просто картинку, а й логіку рішень, референси, функціональність. Для ритейлу — це трафік, для житла — комфорт, для готелів — атмосфера. Створюйте проєкти під ті ніші, в яких хочете працювати.

Ці проєкти ми одразу оформлювали як повноцінні кейси: візуалізації, мудборд, опис. Навіть якщо проєкт не був реалізований — клієнт бачив підхід. Таких проектів мали десятки, і навіть зараз ми іноді їх робимо для конкурсів, наприклад, Мікрохоум, який привів нам квартиру в Парижі.

Проєкт «Мікрохоум», Between the Walls

Нетворкінг — один із головних каналів продажу

Наш перший великий ритейл-клієнт прийшов із події. Ми познайомились на панелі, обмінялись контактами, надіслали кейс. Через місяць — запит. Усі ці знайомства з часом дають результат. Радимо: ходіть на галузеві події, подавайтеся на конкурси, активно спілкуйтесь у спільнотах. Після заходів — follow-up. Усе, як у класичному B2B продажі.

Згодом нас почали запрошувати як спікерів. Це теж нетворкінг — але вже з позиції експерта. Ми активно долучаємося до галузевих подій, таких як панельні дискусії на Ukrainian Design & Innovation Week та DVRZ Design Days. Крім того, провели низку окремих лекцій у салоні бренду Freedom та регулярно виступаємо з презентаціями для бізнес-клубів, зокрема для «Борду». Це не лише зміцнює наше позиціонування на ринку, а й значно розширює коло знайомств, що є постійним джерелом для залучення нових клієнтів.

Ми не стоїмо на місці, постійно експериментуючи з контентом: від демонстрації проєктів у форматі «до і після» до детальних пояснень наших рішень та інтервʼю. Не зупиняйтеся на одному форматі — постійно тестуйте нові підходи до контенту. Зверніть увагу на формати, які поєднують експертність і особисту подачу. Наприклад, найбільший інтерес у підписників викликає серія Designer Talks, де дизайнер і співзасновниця діляться досвідом, дає поради для молодих спеціалістів. Такий контент створює емоційний зв’язок і додає людяності бренду.

Подбайте про репутацію

Behance, Pinterest, Instagram, власний сайт — усе це джерела потенційних клієнтів. Ми почали отримувати запити з-за кордону саме через ці платформи. Описи проєктів англійською, якісні рендери та якісні фотографії реалізованих просторів — усе має значення. Навіть один вдалий кейс, який залетів у Instagram, може дати 10 нових звернень. Присутність у публічному полі = видимість для клієнтів.

Працювати варто з першого дня офіційно. Ми зареєстрували ФОП, прописали КВЕДи, оформили договір. Це було важливо не лише для безпеки, а й для довіри. Коли ви спілкуєтеся з великим брендом, він хоче бачити, що ви легальні. Також одразу зареєстрували торгівельну марку, – це допомогло структурувати компанію та відбудувати бренд. Крім того, це спрощує взаємодію з підрядниками: зрозуміло, як платити, з ким укладати договори, як вести документообіг.

Будьте готові до операційки

Дизайн — це не тільки естетика. Це ще й: контроль підрядників, робота з постачальниками, бюджетування, логістика. Був випадок, коли через відсутність контролю на початку бізнесу факап з плиткою обійшовся в $1500 – нам просто привезли не той колір, а плиточники вже встигли її викласти. Висновок: мати систему перевірок, шаблони для листування, фіксацію рішень. Це не творчість — це операційна гігієна, яка рятує гроші та нерви.

Один із головних викликів — тримати якість при зростанні. Перша криза почалась на початку 2021 року, коли було багато проєктів, не було структрури, всі займалися усім одночасно. В якийсь момент ми підрахували, що дизайнери витрачають до 40% часу просто на замовлення різних позицій на обʼєкт. Вирішили розподілити обовʼязки, та окремо винесли комплектацію, залучивши окрему людину, яка усе замовляє і контролює поставки. Наприкінці 2021-го орендували склад, куди завозили усі замовлення заздалегідь, – це значно зменшило кількість ситуацій, коли щось не встигає вчасно приїхати на обʼєкт, треба шукати нову плитку, бо її вже нема в наявності.

Можу сказати, що такий підхід наразі дозволяє нам реалізовувати надскладні проекти швидше, ніж змогли б конкуренти з іншою структурою.

Проєкт Marballon, Between the Walls

Починайте навіть без клієнтів

Ми створили десятки імітацій проєктів — ресторанів, кав’ярень, офісів. І через них прийшли справжні клієнти. Ці роботи дали нам перші репости, згадки, інтерес. Якщо у вас є бачення, його треба візуалізувати. Коли клієнт бачить, як ви думаєте — йому легше довірити справжній об’єкт.

Це також дає шанс експериментувати — із формами, кольорами, функціоналом. І часто саме в цих роботах народжуються ваші фішки.

Робіть висновки з помилок

Жоден проєкт не проходить ідеально. Але помилки — це найкращі вчителі. У нас були і факапи, і перевитрати, і конфлікти з підрядниками. Ми погоджувались на будівництво із підрядниками клієнтів, але більше так не робимо. Авторський нагляд можливий тільки з нашими підрядниками, бо для чужих підрядників дизайнер – ворог. Він вимагає «зайвої» якості і тд.

Недостатній контроль призводив до помилок, які доводилось виправляти іноді за наш рахунок. Тепер ми значно ретельніше перевіряємо матеріали, контролюємо підрядників і попереджаємо кожну можливу проблему. Контроль, контроль, контроль.

Помилки також навчили нас не брати всі проєкти поспіль. Ми ввели внутрішню систему оцінки замовлень. Червоні прапорці під час знайомства з потенційними клієнтами: невідповідність бюджету власним бажанням, відсутність метчу в візуальному смаку, нерозуміння важливості роботи дизайнера і намагання на самому початку роботи збити ціну.

Якщо ви мрієте про власну студію — починайте з малого. Знайдіть партнера, визначте ролі, зробіть перший проєкт. І працюйте системно. Дизайн-індустрія складна, але віддячує тим, хто не боїться відповідальності, відкритий до змін і готовий довго не бачити миттєвого результату. Але він точно буде.