Просування моделей на платформі еротичного контенту OnlyFans – бізнес на сотні тисяч доларів. З початком великої війни в Україні стався другий бум агенцій, які цим займаються. Найкращі працюють із сотнею моделей одночасно і вміють заробляти понад $10 000 на місяць з однієї креаторки. Як працює бізнес у поки що забороненій індустрії відвертого контенту?

«У 2023 році незнайомець у Telegram написав пропозицію розкрутити мої акаунти в OnlyFans», – розповідає модель Анастасія. Обіцяли потроїти заробіток, додає вона. Незнайомець виявився представником OnlyFans-агенції, а Анастасія погодилась на співпрацю. «Раніше з OF отримувала $500 на місяць, з агенцією – близько $2000», – каже вона.

За 2020–2022 роки тисячі українців заробили на платформі з домашнім порно та еротикою OnlyFans близько $123 млн, написав у Telegram-каналі нардеп від партії «Голос» Ярослав Железняк. На кінець 2024-го 350 творців контенту платформи задекларували 305,4 млн грн доходу, за даними Данила Гетманцева.

Частина екосистеми еротичного контенту – OnlyFans-агенції. В Україні близько сотні великих і в рази більше маленьких компаній, які пропонують моделям підтримку в просуванні на OnlyFans, каже власник агенції Олександр. Виторг найбільших – сотні тисяч доларів на місяць. Вони просувають сотні моделей одночасно.