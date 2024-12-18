Модели OnlyFans задекларировали более 305 млн грн дохода – Гетманцев

На сегодняшний день 350 создателей контента на OnlyFans задекларировали 305,4 млн грн дохода и уплатили 59 млн грн НДФЛ и военного сбора. Об этом сообщил глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев 18 декабря.

Подробности

Несвоевременная уплата налогов не является основанием для уголовного преследования, если налоги уже были уплачены. Этот подход поддерживают правоохранительные органы, подчеркнул нардеп.

«Это очень важные деньги для страны в войну, и мы благодарны девушкам за их ответственную позицию и вклад в победу», – написал он.

Гетманцев подчеркнул, что будет настаивать на включении законопроекта по декриминализации ст. 301 Уголовного кодекса Украины (распространение порнографии).

Контекст

С 2020 по 2022 годы 5000 украинцев заработали на OnlyFans $123 млн, написал ранее в Telegram-канале нардеп от партии «Голос» Ярослав Железняк. Гетманцев также ссылался на эти числа.

Сам OnlyFans платит в Украине так называемый налог на Google – $1,27 млн в 2023 году. Число украинских аккаунтов на сервисе увеличивается в среднем в три раза ежегодно, заявлял Гетманцев.

В сентябре этого года налоговая получила информацию о доходах украинских создателей контента. Речь идет о миллионах долларов.

О том, как модели OnlyFans хотят легализоваться, но боятся тюрьмы, читайте в материале Forbes Ukraine.

OnlyFans, созданный в 2016 году Тимом и Гаем Стокле, позволяет создателям контента, в частности, музыкантам и звездам эротики, продавать видео, сообщения и статьи фанатам. Авторы получают 80% дохода, а 20% уходит на комиссию сервиса. В 2018 году большинство акций Fenix International приобрел Леонид Радвинский.

Прибыль OnlyFans за год, завершившийся 30 ноября 2023-го, составила $485,5 млн, что на 20% больше, чем в прошлом году.

В прошлом финансовом году компания выплатила Радвинскому дивидендов на $472 млн, что в общем за три года превысило $1 млрд.