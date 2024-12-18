Модели OnlyFans задекларировали более 305 млн грн дохода – Гетманцев

На сегодняшний день 350 создателей контента на OnlyFans задекларировали 305,4 млн грн дохода и уплатили 59 млн грн НДФЛ и военного сбора. Об этом сообщил глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев 18 декабря.
Подробности
- Несвоевременная уплата налогов не является основанием для уголовного преследования, если налоги уже были уплачены. Этот подход поддерживают правоохранительные органы, подчеркнул нардеп.
- «Это очень важные деньги для страны в войну, и мы благодарны девушкам за их ответственную позицию и вклад в победу», – написал он.
- Гетманцев подчеркнул, что будет настаивать на включении законопроекта по декриминализации ст. 301 Уголовного кодекса Украины (распространение порнографии).
Контекст
С 2020 по 2022 годы 5000 украинцев заработали на OnlyFans $123 млн, написал ранее в Telegram-канале нардеп от партии «Голос» Ярослав Железняк. Гетманцев также ссылался на эти числа.
Сам OnlyFans платит в Украине так называемый налог на Google – $1,27 млн в 2023 году. Число украинских аккаунтов на сервисе увеличивается в среднем в три раза ежегодно, заявлял Гетманцев.
В сентябре этого года налоговая получила информацию о доходах украинских создателей контента. Речь идет о миллионах долларов.
О том, как модели OnlyFans хотят легализоваться, но боятся тюрьмы, читайте в материале Forbes Ukraine.
OnlyFans, созданный в 2016 году Тимом и Гаем Стокле, позволяет создателям контента, в частности, музыкантам и звездам эротики, продавать видео, сообщения и статьи фанатам. Авторы получают 80% дохода, а 20% уходит на комиссию сервиса. В 2018 году большинство акций Fenix International приобрел Леонид Радвинский.
Прибыль OnlyFans за год, завершившийся 30 ноября 2023-го, составила $485,5 млн, что на 20% больше, чем в прошлом году.
В прошлом финансовом году компания выплатила Радвинскому дивидендов на $472 млн, что в общем за три года превысило $1 млрд.
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