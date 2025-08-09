Украинские производители косметических средств пытаются завоевать свою долю на глобальном рынке, однако регуляторная среда играет против них. Что создает препятствия для импорта сквалана на примере кейса ООО «Торговый дом «Леко Стайл», рассказывает старшая инспектор Совета бизнес-омбудсмена Екатерина Колос

По данным исследования Fortune Business Insights, в 2024 году мировой рынок средств по уходу за кожей оценивался примерно в $115,7 млрд, с прогнозом роста до $122,1 млрд в 2025-м и $194 млрд к 2032 году. Среднегодовой темп роста (CAGR) – 6,84%.

Одним из трендов этого рынка является рост спроса на натуральные ингредиенты и экологичную упаковку. В то же время производители косметики испытывают проблемы с цепями поставок и торговыми барьерами.

Что такое сквалан? Сквалан является ациклическим насыщенным углеводородом, полученным из оливкового масла. Сквалан обладает уникальными косметическими свойствами, в частности создает на коже тонкий защитный слой, который предотвращает потерю влаги, что способствует сохранению естественной эластичности и мягкости кожи. Структура сквалана очень похожа на природные липиды кожи, что объясняет его широкое использование в косметической отрасли как незаменимое сырье для производства.

Импорт сквалана важен для развития собственной косметической отрасли в Украине, что подтверждается украинскими производителями косметической продукции и профильной ассоциацией «Парфюмерия и косметика Украины».

Сквалан беспрепятственно импортировался на территорию Украины еще с 2015 года. Это создавало законные ожидания компаний-производителей и импортеров о возможности создания нового или расширения текущего производства косметики в Украине.

Однако, с 1 января 2025 года, после вступления в силу норм Закона Украины «О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах и горючего топлива» импорт сквалана на территорию Украины существенно усложнили.

Мощности ООО «Торговый дом «Леко Стайл»

Дело в том, что по химической формуле сквалан является углеводородом ациклическим насыщенным, по Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности (УКТ ВЭД) кодируется по коду 2901 10 00 90.

Налоговый кодекс Украины содержит перечень соответствующих кодов УКТ ВЭД, которые считаются горючим и на которые распространяются требования лицензирования по Закону №3817-ІХ (и налогообложение акцизным налогом). Среди них, в частности, указан и код 2901100090, к которому принадлежит сквалан.

Теперь таможенные органы при проведении таможенного контроля обязаны проверять наличие лицензии, в частности, по хранению/производству/оптовой или розничной торговле горючего.

Таким образом, в Украине сквалан считается горючим и к его импортерам государство выдвигает усиленные регуляторные требования, такие как получение одной из лицензий по топливу и регистрация плательщиком акцизного налога, хотя это вещество не является горючим и не используется как горючее производителями косметической продукции.

Регулирование в ЕС

Законодательство ЕС относит сквалан к горючему, но эта директива содержит исключения по использованию сквалана для других целей, чем горючее, в частности для производства косметики.

Таким образом, по европейскому законодательству, если сквалан используется как сырье для производства косметики, а не как горючее, он не облагается акцизным налогом, а импортеры сквалана не подлежат дополнительной регуляторной нагрузке в отношении операций с горючим.

Как улучшить регулирование импорта сквалана? Украинское законодательство требует дальнейшей гармонизации с европейскими стандартами, в частности в части определения перечня подакцизных товаров, исключений из него, а также дополнительных регуляторных инструментов, применяемых государством к таким товарам.

Одним из возможных направлений такой адаптации является внесение изменений в Налоговый кодекс Украины с целью исключения из-под акцизного регулирования веществ, которые объективно не могут быть использованы в качестве топлива.

Сквалан, ООО «Торговый дом «Леко Стайл»

ООО «Торговый дом Леко Стайл» имеет научно подтвержденные доказательства того, что сквалан не способен выполнять функцию горючего. В рамках серии экспертных исследований было установлено, что двигатели различных типов (бензиновый и дизельный) не запускаются при использовании сквалана, а также останавливаются при добавлении к топливу уже работающего двигателя.

По мнению Совета, современный подход к урегулированию этого вопроса уже оказывает негативное влияние на деятельность импортеров и производителей косметической продукции, повлекши перенос производства за пределы Украины, уменьшение количества рабочих мест, сумм уплаченных налогов и объемы импорта в Украину.