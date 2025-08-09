Українські виробники косметичних засобів намагаються здобути свою частку на глобальному ринку, однак регуляторне середовище грає проти них. Що створює перешкоди для імпорту сквалану на прикладі кейсу ТОВ «Торговий дім «Леко Стайл», розповідає старша інспекторка Ради бізнес-омбудсмена Катерина Колос

За даними дослідження Fortune Business Insights, у 2024 році світовий ринок засобів для догляду за шкірою оцінювався приблизно в $115,7 млрд, з прогнозом зростання до $122,1 млрд у 2025-му та $194 млрд до 2032 року. Средньорічний темп зростання (CAGR) – 6,84%.

Одним із трендів цього ринку є зростання попиту на натуральні інгредієнти та екологічну упаковку. Водночас виробники косметики мають проблеми з ланцюгами поставок і торговими бар’єрами.

Що таке сквалан? Сквалан є ациклічним насиченим вуглеводнем, який отриманий з оливкової олії. Сквалан має унікальні косметичні властивості, зокрема він створює на шкірі тонкий захисний шар, який запобігає втраті вологи, що сприяє збереженню природної еластичності та м’якості шкіри. Структура сквалану дуже схожа на природні ліпіди шкіри, що пояснює його широке використання у косметичній галузі як незамінної сировини для виробництва. Читати більше Згорнути

Імпорт сквалану є важливим для розвитку власної косметичної галузі в Україні, що підтверджується українськими виробниками косметичної продукції та профільною асоціацією «Парфумерія і косметика України».

Сквалан безперешкодно імпортувався на територію України ще з 2015-го. Це створювало цілком законні очікування компаній-виробників та імпортерів про можливість створення нового або розширення поточного виробництва косметики в Україні.

Однак, з 1 січня 2025 року, після набуття чинності норм Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» імпорт сквалану на територію України суттєво ускладнили.

Потужності ТОВ «Торговий дім «Леко Стайл»

Справа в тому, що за хімічною формулою сквалан є вуглеводнем ациклічним насиченим, які за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) кодуються за кодом 2901 10 00 90.

Податковий кодекс України містить перелік відповідних кодів УКТ ЗЕД, які вважаються пальним, і на які розповсюджуються вимоги щодо ліцензування за Законом №3817-ІХ (та оподаткування акцизним податком). Серед них, зокрема, вказаний і код 2901 10 00 90, до якого належить сквалан.

Тепер митні органи при проведенні митного контролю зобовʼязані перевіряти наявність ліцензії, зокрема щодо зберігання/виробництва/оптової або роздрібної торгівлі пального.

Таким чином, в Україні сквалан вважається пальним і до його імпортерів держава висуває посилені регуляторні вимоги, як от отримання однієї з ліцензій щодо пального та реєстрація платником акцизного податку, хоча ця речовина не є пальним і не використовується як пальне виробниками косметичної продукції.

Регулювання в ЄС

Законодавство ЄС відносить сквалан до пального, але ця директива містить виключення щодо використання сквалану для інших цілей, ніж пальне, зокрема для виробництва косметики.

Таким чином, за європейським законодавством, якщо сквалан використовується як сировина для виробництва косметики, а не як пальне, – він не оподатковується акцизним податком, а імпортери сквалану не підлягають додатковому регуляторному навантаженню стосовно операцій з пальним.

Як покращити регулювання імпорту сквалану? Українське законодавство потребує подальшої гармонізації з європейськими стандартами, зокрема у частині визначення переліку підакцизних товарів, винятків із нього, а також додаткових регуляторних інструментів, які держава застосовує до таких товарів.

Одним із можливих напрямів такої адаптації є внесення змін до Податкового кодексу України з метою виключення з-під акцизного регулювання речовин, які об’єктивно не можуть бути використані як пальне.

Сквалан, ТОВ «Торговий дім «Леко Стайл»

ТОВ «Торговий дім «Леко Стайл» має науково підтверджені докази того, що сквалан не здатний виконувати функцію пального. В межах серії експертних досліджень було встановлено, що двигуни різних типів (бензиновий та дизельний) не запускаються при використанні сквалану, а також зупиняються у разі його додавання до палива вже працюючого двигуна.

На думку Ради, сучасний підхід до врегулювання цього питання вже має негативний вплив на діяльність імпортерів та виробників косметичної продукції, спричинивши перенесення виробництва за межі України, зменшення кількості робочих місць, сум сплачених податків та обсяги імпорту в Україну.