«Укрзализныця» больше трех лет не повышала грузовые тарифы – основной источник финансовой стабильности. Последнее предложение – увеличение на 37% с 1 февраля – до сих пор не нашло поддержки в правительстве. Бизнес категорически против. Возможно ли избежать дефолта УЗ, не повышая тарифы? Ключевое из дискуссии бизнеса, правительства, депутатов и «Укрзализныци» 10 сентября.