«Укрзализныця» больше трех лет не повышала грузовые тарифы – основной источник финансовой стабильности. Последнее предложение – увеличение на 37% с 1 февраля – до сих пор не нашло поддержки в правительстве. Бизнес категорически против. Возможно ли избежать дефолта УЗ, не повышая тарифы? Ключевое из дискуссии бизнеса, правительства, депутатов и «Укрзализныци» 10 сентября.
Законодательство обязывает государство ежегодно индексировать железнодорожные тарифы, говорит заместитель директора департамента коммерческой работы «Укрзализныци» Валерий Ткачев. В последний раз УЗ повышала тарифы на грузовые перевозки в июле 2021-го. За это время электроэнергия подорожала для компании на 216%, дизельное топливо – на 57%, затраты на оплату труда выросли на 65%, инфляция – на 176%, перечисляет он.
«Мы должны покрыть расходы, понесенные в результате организации перевозок», – говорит Ткачев.
