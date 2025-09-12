«Укрзалізниця» більше трьох років не підвищувала вантажні тарифи – основне джерело фінансової стабільності. Остання пропозиція – збільшення на 37% з 1 лютого – досі не знайшла підтримки в уряді. Бізнес категорично проти. Чи можливо уникнути дефолту УЗ, не підвищуючи тарифів? Ключове з дискусії бізнесу, уряду, депутатів та «Укрзалізниці» 10 вересня.

Законодавство зобов’язує державу щороку індексувати залізничні тарифи, каже заступник директора департаменту комерційної роботи «Укрзалізниці» Валерій Ткачов. Востаннє УЗ підвищувала тарифи на вантажні перевезення у липні 2021-го. За цей час електроенергія подорожчала для компанії на 216%, дизельне пальне – на 57%, витрати на оплату праці зросли на 65%, інфляція – на 176%, перелічує він.

«Ми повинні покрити витрати, яких зазнали внаслідок організації перевезень», – каже Ткачов.