Кабмин привлекает инвестора для разработки одного из самых крупных литиевых месторождений Украины «Добра». Какие условия конкурса

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

2 хв читання

Кабинет Министров принял решение о проведении открытого конкурса на заключение соглашения о разделе продукции в пределах участка «Добра» в Кировоградской области. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко 27 августа. Дополнено. Минэкономики опубликовало условия конкурса/

  • По ее словам, решение принято во время внеочередного заседания правительства, чтобы активизировать развитие добычи полезных ископаемых и привлечь инвестиции. Месторождение «Добра» богато литием, важное для энергетики и технологий.
  • Правительство рассчитывает на инвестора, который будет не только добывать ресурсы, но и способствовать созданию в Украине производств с добавленной стоимостью.
  • Объявление конкурса будет опубликовано в течение двух месяцев, после чего три месяца будут принимать заявки, а затем определят победителя.

Условия конкурса

  • Конкурс на заключение соглашения открыт для украинских и иностранных компаний, объединений юридических лиц и частных участников, обладающих достаточными финансовыми и техническими ресурсами, а также опытом в сфере добычи и обогащения полезных ископаемых.
  • К участию не допускаются резиденты и компании из государств-агрессоров и юрисдикций, находящихся под санкциями, а также те, кто нарушает действующие обязательства недропользователя.
  • Заявка подается в письменной и/или электронной форме и должна содержать информацию об участнике, опыте в недропользовании, программе работ, инвестиционных обязательствах, мерах по экологической безопасности и социальному развитию. Участие в конкурсе требует уплаты взноса в размере 500 тыс. грн.
  • Оценка предложений проводится Межведомственной комиссией по четко определенным критериям: программа работ и технологические решения, объем и условия инвестиций, предложения по разделу продукции, экологические меры, уровень финансового обеспечения, опыт в отрасли и план социальных инвестиций.
  • Победитель конкурса СРП заключает соглашение с государством сроком на 50 лет и берет на себя обязательства осуществить инвестиции в размере не менее 179 млн долларов США. Эта сумма включает финансирование геологоразведки, а также запуск добычи и обогащения. Дополнительно соглашение предусматривает соблюдение экологических стандартов, использование украинских товаров и рабочей силы, а также инвестиции в развитие местных общин.

Контекст

Месторождение «Добра», расположенное в Кировоградской области возле Добровеличковки, является одним из самых больших в Украине по запасам лития, что составляет примерно 80–105 млн тонн руды с содержанием 1,1–1,4% Li₂O. Оно имеет немаловажное значение для производства аккумуляторов электромобилей. Месторождение включает два участка: Станковатое и Надежда, с общими запасами около 1,2 млн тонн литиевой руды. В рудах месторождения, кроме лития, могут присутствовать другие ценные металлы, в том числе тантал (перспективные и прогнозные запасы – 4700 тонн), ниобий (8200 тонн), рубидий (104 000 тонн), бериллий (22 000 тонн), олово (4400 тонн) и цезий (8000 тонн).

Литий – редкоземельный металл, используемый в производстве аккумуляторов для электромобилей, смартфонов, ноутбуков, а также в химической, медицинской, аэрокосмической промышленности, ядерной энергетике и секторе возобновляемых источников энергии.

Ранее The New York Times писала, что Украина приступила к подготовке к тендеру на разработку литиевого месторождения «Добра» в Кировоградской области. Это первый шаг после подписания соглашения с США о стратегическом партнерстве в сфере добычи критически важных полезных ископаемых.

Договоренности предполагают привлечение частных инвесторов к разработке украинских недр, что будет способствовать укреплению цепей поставок сырья для энергетического перехода и развития электромобильности.

Проект может стать частью инициатив Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления как пилотная программа совместного инвестирования. Добыча лития открывает Украине перспективы интеграции в глобальные производственные цепи в условиях перехода к зеленой энергетике.

