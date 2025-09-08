Прослухати матеріал
Компания Netpeak New купила агентство WhyNot? Enot – теперь она входит в состав холдинга Fractal (ранее – Netpeak Group). Среди клиентов агентства в разное время были Intertop, Borjomi, OLX, Uklon, Sweet.TV, «Эпицентр», Rozetka, «Новая почта» и другие. Во сколько обошлась сделка?
Евгений Таллер продал агентство WhyNot? Enot – одного из лидеров рынка инфлюэнс-маркетинга. Покупатель – группа IT-компаний Fractal Артема Бородатюка.
«Хотим масштабировать и построить самое сильное инфлюэнс-маркетинговое агентство в Украине», – говорит основатель Fractal Артем Бородатюк.
