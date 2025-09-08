Компания Netpeak New купила агентство WhyNot? Enot – теперь она входит в состав холдинга Fractal (ранее – Netpeak Group). Среди клиентов агентства в разное время были Intertop, Borjomi, OLX, Uklon, Sweet.TV, «Эпицентр», Rozetka, «Новая почта» и другие. Во сколько обошлась сделка?