«Четыре года они были моими конкурентами». Fractal купил WhyNot? Enot и назначает нового CEO. Что известно о сделке

Forbes

3 хв читання

Компания Netpeak New купила агентство WhyNot? Enot – теперь она входит в состав холдинга Fractal (ранее – Netpeak Group). Среди клиентов агентства в разное время были Intertop, Borjomi, OLX, Uklon, Sweet.TV, «Эпицентр», Rozetka, «Новая почта» и другие. Во сколько обошлась сделка?

Евгений Таллер продал агентство WhyNot? Enot – одного из лидеров рынка инфлюэнс-маркетинга. Покупатель – группа IT-компаний Fractal Артема Бородатюка.

«Хотим масштабировать и построить самое сильное инфлюэнс-маркетинговое агентство в Украине», – говорит основатель Fractal Артем Бородатюк.

