Компанія Netpeak New купила агентство WhyNot? Enot – тепер воно входить до складу холдингу Fractal (раніше – Netpeak Group). Серед клієнтів агентства у різний час були Intertop, Borjomi, OLX, Uklon, Sweet.TV, «Епіцентр», Rozetka, «Нова пошта» та інші. Скільки коштувала угода?
Євген Таллер продав агентство WhyNot? Enot – одного з лідерів ринку інфлюенс-маркетингу. Покупець – група IT-компаній Fractal Артема Бородатюка.
«Хочемо масштабувати та побудувати найсильнішу інфлюенс-маркетингову агенцію в Україні», – говорить засновник Fractal Артем Бородатюк.
