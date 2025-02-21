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«Из-за рисков безопасности не можем инвестировать в Украину, как раньше». СЕО «Метинвеста» – об условиях успешного экспорта, $8 млрд в зеленую металлургию и 20% мобилизованных работников

Денис Кацило /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Денис Кацило
Forbes

7 хв читання

Юрій Риженков, генеральний директор «Метінвесту» /Артем Галкин для Forbes Ukraine

Самое важное для всех экспортеров – открытие морского коридора из одесских портов, говорит Юрий Рыженков. Фото Артем Галкин для Forbes Ukraine

Какие факторы будут влиять на Метинвест в 2025 году? Как президентство Трампа изменит мировую экономику? К какому крупному заводу в Европе присматривается компания? Интервью с СЕО «Метинвеста» Юрием Рыженковым, 48

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«Метинвест»самая крупная частная компания Украины, которая принадлежит самому богатому украинцу Ринату Ахметову. Несмотря на войну и потерю мариупольских металлургических заводов, ей удалось устоять, увеличить производство и вернуть прибыльность. Выручка за первое полугодие 2024-го – $4,3 млрд, EBITDA – $650 млн.

Какие составляющие успеха? Стабильная работа морского коридора, спрос на экспортные рынки и повышение операционной эффективности. Могло быть больше, если бы не перебои со снабжением электроэнергией и высокие тарифы, говорит Рыженков.

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