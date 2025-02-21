Які фактори впливатимуть на «Метінвест» у 2025 році? Як президенстство Трампа змінить світову економіку? До якого великого заводаа у Європі приглядається компанія? Інтервʼю з СЕО «Метінвеста» Юрієм Риженковим, 48

«Метінвест» – найбільша приватна компанія України, що належить найбагатшому українцю Рінату Ахметову. Попри війну і втрату маріупольських металургійних заводів, їй вдалося встояти, збільшити виробництво і поступово повернути прибутковість. Виторг за перше півріччя 2024-го – $4,3 млрд, EBITDA – $650 млн.

Які складові успіху? Стабільна робота морського коридору, попит на експортних ринках і підвищення операційної ефективності. Могло бути більше, якби не перебої з постачанням електроенергії і зависокі тарифи, каже Риженков.