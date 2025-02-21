Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

«Через безпекові ризики не можемо інвестувати в Україну, як раніше». СЕО «Метінвеста» – про умови успішного експорту, $8 млрд у зелену металургію і 20% мобілізованих працівників

Денис Кацило /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Денис Кацило
Forbes

7 хв читання

Юрій Риженков, генеральний директор «Метінвест» /Артем Галкін для Forbes Ukraine

Найважливіше для всіх експортерів – відкриття морського коридору з одеських портів, каже Юрій Риженков Фото Артем Галкін для Forbes Ukraine

Які фактори впливатимуть на «Метінвест» у 2025 році? Як президенстство Трампа змінить світову економіку? До якого великого заводаа у Європі приглядається компанія? Інтервʼю з СЕО «Метінвеста» Юрієм Риженковим, 48

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine

Дякуємо за підписку

«Метінвест»найбільша приватна компанія України, що належить найбагатшому українцю Рінату Ахметову. Попри війну і втрату маріупольських металургійних заводів, їй вдалося встояти, збільшити виробництво і поступово повернути прибутковість. Виторг за перше півріччя 2024-го – $4,3 млрд, EBITDA – $650 млн.

Які складові успіху? Стабільна робота морського коридору, попит на експортних ринках і підвищення операційної ефективності. Могло бути більше, якби не перебої з постачанням електроенергії і зависокі тарифи, каже Риженков.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні