За время действия льгот украинцы потратили на импорт электрокаров около $4,6 млрд, а госбюджет недополучил 65 млрд грн налогов. 22 октября Верховная Рада в первом чтении поддержала их продление еще на год во время голосования закона о бюджете-2026. Когда Рада окончательно решит вопросы льгот на электрокары?

22 октября Верховная Рада поддержала освобождение электромобилей от налогообложения еще на один год – до 2027-го. Такое решение предусматривает правка №1061, которую поддержали при рассмотрении проекта государственного бюджета на 2026 год 248 депутатов.

«Это те льготные условия, которые сегодня есть для электромобилей. Это и говорил президент в свое время, это и поддерживало правительство», – отметил автор правки Дмитрий Разумков во время обсуждения.