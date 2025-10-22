22 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2026 год. «За» проголосовали 256 народных депутатов, три – против, 51 – воздержался.

Подробности

Доходы бюджета составят 2,4 трлн грн, что на 446,8 млрд грн (18,8%) больше по сравнению с 2025 годом. Расходы – 4,8 трлн, что на 415 млрд больше по сравнению с 2025-м. Документ подготовлен по сценарию, предусматривающему, что война продлится весь 2026 год.

Расходы на оборону и безопасность запланированы в размере 2,8 трлн, это 27,2% к ВВП (+168,6 млрд грн к 2025-му).

Во время подготовки госбюджета к первому чтению народные депутаты, фракции, группы и парламентские комитеты представили 3339 предложений к проекту. Как отметила глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа, выступая в зале парламента, это рекорд за последние 19 лет.

Согласно регламенту Верховной Рады, рассмотрение бюджета-2026 во втором чтении должно завершиться к 20 ноября, а окончательное принятие – к 1 декабря.

Контекст

Кабмин согласовал проект государственного бюджета на 2026 год на заседании 15 сентября. Документ предусматривает почти 5 трлн грн расходов, 40% из которых Украина рассчитывает привлечь через иностранных партнеров.

17 октября Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал проект госбюджета-2026 до первого чтения и предложил внести ряд изменений. Депутаты предлагают увеличить финансирование обороны, образования, направить дополнительные средства общинам и расширить программы поддержки бизнеса – от гуманитарного разминирования до компенсации военных потерь и грантов для предпринимателей.

