У травні в Україні продали рекордну кількість електрокарів – майже 6000. Українці придбали на 91% більше нових «електричок» та на понад 40% – вживаних, ніж у травні минулого року. Що спричинило бум на ринку, який перетнув $1,3 млрд за підсумками 2024-го?