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«Попит тільки зростатиме». В Україні за півтора роки удвічі збільшилась кількість електрокарів – до 160 000 машин. Чому українці поспішають з покупкою?

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

2 хв читання

електрокари /Getty Images

За війну кількість електрокарів в Україні зросла вп'ятеро. Звідки бум Фото Getty Images

У травні в Україні продали рекордну кількість електрокарів – майже 6000. Українці придбали на 91% більше нових «електричок» та на понад 40% – вживаних, ніж у травні минулого року. Що спричинило бум на ринку, який перетнув $1,3 млрд за підсумками 2024-го?

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