У травні в Україні продали рекордну кількість електрокарів – майже 6000. Українці придбали на 91% більше нових «електричок» та на понад 40% – вживаних, ніж у травні минулого року. Що спричинило бум на ринку, який перетнув $1,3 млрд за підсумками 2024-го?
Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.