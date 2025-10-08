Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
06:09 хвилин
Заблокированный Николаевский порт, долги в $530 млн и потеря 68% активов – военная реальность «Нибулона». Как в этих условиях Андрей Вадатурский планирует вернуть компании лидерские позиции в экспорте зерна и почему не жалеет денег на инновации? Главное из публичного интервью СЕО «Нибулона» на форуме Forbes Agro
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Интервью Андрея Вадатурского сокращено и отредактировано для ясности.
Новый подход Вадатурского
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.