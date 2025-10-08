Заблокированный Николаевский порт, долги в $530 млн и потеря 68% активов – военная реальность «Нибулона». Как в этих условиях Андрей Вадатурский планирует вернуть компании лидерские позиции в экспорте зерна и почему не жалеет денег на инновации? Главное из публичного интервью СЕО «Нибулона» на форуме Forbes Agro