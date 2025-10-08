Forbes Digital підписка
«Цель – 15% в экспорте зерна до 2027-го». Как инновации помогут «Нибулону» Андрея Вадатурского продавать за границу больше, чем до войны? Интервью

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

4 хв читання

Вадатурський «Нібулон» /Антон Забельский для Forbes Ukraine

Главный редактор Forbes Ukraine Борис Давиденко и СЕО «Нибулона» Андрей Вадатурский Фото Антон Забельский для Forbes Ukraine

Заблокированный Николаевский порт, долги в $530 млн и потеря 68% активов – военная реальность «Нибулона». Как в этих условиях Андрей Вадатурский планирует вернуть компании лидерские позиции в экспорте зерна и почему не жалеет денег на инновации? Главное из публичного интервью СЕО «Нибулона» на форуме Forbes Agro

Интервью Андрея Вадатурского сокращено и отредактировано для ясности.

Новый подход Вадатурского

