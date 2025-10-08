Заблокований Миколаївський порт, борги у $530 млн і втрата 68% активів – воєнна реальність «Нібулону». Як у цих умовах Андрій Вадатурський планує повернути компанії лідерські позиції в експорті зерна і чому не шкодує грошей на інновації? Головне з публічного інтерв’ю СЕО «Нібулону» на форумі Forbes Agro