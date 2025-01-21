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Економія – сотні тисяч доларів на рік. «Нібулон» за $1 млн створив цифрові двійники 23 елеваторів. Як це допомагає компанії Андрія Вадатурського?

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

2 хв читання

«Нібулон» у 2023-–2024 роках інвестував $966 690 в автоматизацію, більшість цієї суми – у проєкт цифрових двійників /Getty Images

«Нібулон» у 2023-–2024 роках інвестував $966 690 в автоматизацію, більшість цієї суми – у проєкт цифрових двійників Фото Getty Images

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Агрохолдинг «Нібулон» вклав у 2023–2024 роках $1,6 млн в автоматизацію, кібербезпеку та супутню інфраструктуру. Найбільший проєкт – цифровий двійник для усієї мережі елеваторів компанії. Навіщо він «Нібулону»?

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«Ми створили цифровий двійник елеватора, де відображена кожна операція», – каже IT-директор «Нібулону» Микола Рясько. В ІТ-команді «Нібулону» 60 людей, але для створення цифрових двійників залучили компанію IT-Enterprise. Тепер агрохолдинг може контролювати процес від поля до відвантаження замовнику в реальному часі, каже засновник IT-Enterprise Олег Щербатенко.

«Нібулон» у 2023–2024 роках інвестував у автоматизацію $967 000, більшість цієї суми – у проєкт цифрових двійників, каже ІТ-директор компанії Микола Рясько. «Плануємо окупити цей проєкт за 12 місяців», – каже він. Всього «Нібулон» інвестував в ІТ у попередні два роки $1,6 млн.

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