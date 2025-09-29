Forbes Digital підписка
Игорь Орел
Игорь Орел
Forbes
Владимир Федорин /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Владимир Федорин
Forbes

10 хв читання

СЕО «Інтерпайп» Лука Занотті: «В укритті під час повітряної тривоги я думав: «Завтра буде хаос, ніхто нічого не зможе зробити». Але о 8:30 ранку все було як зазвичай». /пресс-служба «Интерпайп»

СЕО «Интерпайп» Лука Занотти: «В укрытии во время воздушной тревоги я думал: «Завтра будет хаос, никто ничего не сможет сделать». Но в 8:30 утра все было как обычно». Фото пресс-служба «Интерпайп»

Итальянец Лука Занотти более 14 лет работал в международном гиганте Tenaris и руководил его бизнесом в США, в мае 2025 года он возглавил украинскую трубно-колесную компанию «Интерпайп». Какие сильные и слабые стороны украинской компании по сравнению с западными конкурентами, как построены отношения Занотти с владельцем компании Виктором Пинчуком и как Украина должна действовать, когда ее основные торговые партнеры защищают собственные рынки пошлинами? Интервью

Лука Занотти, 58, – среди немногих западных топ-менеджеров, которые возглавили украинские компании в разгар войны. «Некоторые считают меня сумасшедшим, – говорит он. – Но не бывает возможностей без рисков. Если риски я могу контролировать, по крайней мере в определенной степени, значит, у меня нет проблем».

«Интерпайп» – единственная из крупных украинских металлургических компаний, которая все три военных года прибыльная. Совокупная прибыль за 2022–2024 годы – $737,8 млн. Выручка в 2024-м – $1 млрд.

