Итальянец Лука Занотти более 14 лет работал в международном гиганте Tenaris и руководил его бизнесом в США, в мае 2025 года он возглавил украинскую трубно-колесную компанию «Интерпайп» . Какие сильные и слабые стороны украинской компании по сравнению с западными конкурентами, как построены отношения Занотти с владельцем компании Виктором Пинчуком и как Украина должна действовать, когда ее основные торговые партнеры защищают собственные рынки пошлинами? Интервью

Лука Занотти, 58, – среди немногих западных топ-менеджеров, которые возглавили украинские компании в разгар войны. «Некоторые считают меня сумасшедшим, – говорит он. – Но не бывает возможностей без рисков. Если риски я могу контролировать, по крайней мере в определенной степени, значит, у меня нет проблем».

«Интерпайп» – единственная из крупных украинских металлургических компаний, которая все три военных года прибыльная. Совокупная прибыль за 2022–2024 годы – $737,8 млн. Выручка в 2024-м – $1 млрд.