Італієць Лука Занотті понад 14 років працював у міжнародному гіганті Tenaris та керував його бізнесом у США, у травні 2025-го він очолив українську трубно-колісну компанію «Інтерпайп» . Які сильні і слабкі сторони української компанії у порівнянні з західними конкурентами, як побудовані відносини Занотті з власником компанії Віктором Пінчуком і як Україна має діяти, коли її основні торгові партнери захищають власні ринки митами? Інтервʼю

Лука Занотті, 58, – серед небагатьох західних топменеджерів, які очолили українські компанії в розпал війни. «Дехто вважає мене божевільним, – каже він. – Але не буває можливостей без ризиків. Якщо ризики я можу контролювати, принаймні певною мірою, значить, у мене немає проблем».

«Інтерпайп» – єдина з великих українських металургійних компаній, яка усі три воєнні роки прибуткова. Сукупний прибуток за 2022–2024 роки – $737,8 млн. Виторг у 2024-му – $1 млрд.