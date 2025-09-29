Італієць Лука Занотті понад 14 років працював у міжнародному гіганті Tenaris та керував його бізнесом у США, у травні 2025-го він очолив українську трубно-колісну компанію «Інтерпайп». Які сильні і слабкі сторони української компанії у порівнянні з західними конкурентами, як побудовані відносини Занотті з власником компанії Віктором Пінчуком і як Україна має діяти, коли її основні торгові партнери захищають власні ринки митами? Інтервʼю
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Лука Занотті, 58, – серед небагатьох західних топменеджерів, які очолили українські компанії в розпал війни. «Дехто вважає мене божевільним, – каже він. – Але не буває можливостей без ризиків. Якщо ризики я можу контролювати, принаймні певною мірою, значить, у мене немає проблем».
«Інтерпайп» – єдина з великих українських металургійних компаній, яка усі три воєнні роки прибуткова. Сукупний прибуток за 2022–2024 роки – $737,8 млн. Виторг у 2024-му – $1 млрд.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.