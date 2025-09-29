Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

«Ми гнучкі, але не завжди послідовні». Новий СЕО «Інтерпайп» Лука Занотті – про Віктора Пінчука, торговельні війни та прагнення до ідеалу. Перше велике інтервʼю

Ігор Орел /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ігор Орел
Forbes
Володимир Федорін /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Володимир Федорін
Forbes

10 хв читання

СЕО «Інтерпайп» Лука Занотті: «В укритті під час повітряної тривоги я думав: «Завтра буде хаос, ніхто нічого не зможе зробити». Але о 8:30 ранку все було як зазвичай». /пресслужба «Інтерпайп»

СЕО «Інтерпайп» Лука Занотті: «В укритті під час повітряної тривоги я думав: «Завтра буде хаос, ніхто нічого не зможе зробити». Але о 8:30 ранку все було як зазвичай». Фото пресслужба «Інтерпайп»

Італієць Лука Занотті понад 14 років працював у міжнародному гіганті Tenaris та керував його бізнесом у США, у травні 2025-го він очолив українську трубно-колісну компанію «Інтерпайп». Які сильні і слабкі сторони української компанії у порівнянні з західними конкурентами, як побудовані відносини Занотті з власником компанії Віктором Пінчуком і як Україна має діяти, коли її основні торгові партнери захищають власні ринки митами? Інтервʼю

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Лука Занотті, 58, – серед небагатьох західних топменеджерів, які очолили українські компанії в розпал війни. «Дехто вважає мене божевільним, – каже він. – Але не буває можливостей без ризиків. Якщо ризики я можу контролювати, принаймні певною мірою, значить, у мене немає проблем».

«Інтерпайп» – єдина з великих українських металургійних компаній, яка усі три воєнні роки прибуткова. Сукупний прибуток за 2022–2024 роки – $737,8 млн. Виторг у 2024-му – $1 млрд.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні