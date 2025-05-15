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«Інтерпайп» змінив СЕО: компанію очолив Лука Занотті. Що про нього відомо

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Лука Занотті /пресслужба «Інтерпайп»

Лука Занотті Фото пресслужба «Інтерпайп»

Українська промислова група «Інтерпайп» змінила топменеджмент. Гендиректором призначено Луку Занотті, а Андрій Коротков, який очолював компанію в період повномасштабної війни, обійняв посаду операційного директора. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

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Деталі

  • Лука Занотті – виходець із Tenaris, одного з провідних світових виробників труб. З 2018 року він очолював американський підрозділ Tenaris, а до того був віцепрезидентом компанії та керував бізнесом у Європі. 
  • Свого часу Занотті працював у сфері закупівель, консалтингу й розвитку бізнесу на ринках Європи, Південної Америки та Південно-Східної Азії. За освітою Занотті – інженер-електронщик, має ступінь MBA з SDA Bocconi. Громадянин Італії, він розпочинав кар’єру як офіцер італійської армії.
  • «Для мене честь очолити «Інтерпайп». Компанія демонструє вражаючу стійкість і потенціал навіть в умовах війни. Вражає рішучість її команди, і я радий працювати з цими людьми задля подальшого зростання», – прокоментував своє призначення Занотті.

Контекст

«Інтерпайп» – виробник сталевих труб і залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу. У 2024 році група реалізувала 511 000 т трубної продукції та 115 000 т залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.

Загальна чисельність співробітників «Інтерпайпу» – близько 9500. У 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,5 млрд грн.

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