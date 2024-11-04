Новий рантьє. Група «Ковальська» почала здавати в оренду частину офісів в UNIT.City. Чи вдасться залучити орендарів

«Ковальська» розпочала здавати офіси у київському UNIT.City. Свої перші офісні проєкти – дві будівлі сукупною площею 40 000 кв. м – вона добудувала півтора роки тому. Дебют компанії у якості офісного рантьє припав на обвал попиту, зростання вакантності та конкуренції

На фасаді одного з кампусів у київському бізнес-парку UNIT.City 23 жовтня розвісили з десяток оголошень із закликом орендувати офіси від «Ковальської».

Промислово-будівельна група «Ковальська» Сергія Пилипенка увійшла в проєкт UNIT.City Василя Хмельницького чотири роки тому. Тоді вона взяла на себе будівництво кластеру в парку з п’яти бізнес-кампусів загальною площею 70 000 кв. м. Запланована сума інвестицій – $70 млн.