Алекс Купер научился открывать успешные рестораны и, что немаловажно, закрывать неуспешные. Теперь он пытается превратить это в системный бизнес. Какой у него план?

С Алексом Купером, 37, репортер Forbes Ukraine встречается в столичном ресторане итальянской кухни Vino e Cucina. У Купера есть три собственных ресторана в Киеве (в общей сложности 12), но интервью он назначил в заведении своего партнера Михаила Бейлина.

«В своем буду отвлекаться», – объясняет Купер. Он из тех рестораторов, которых посетители знают в лицо.