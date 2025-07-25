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Одесский экспериментатор. Соучредитель Kyiv Food Market Алекс Купер мечтает превратить свои рестораны с выручкой в полмиллиарда в «настоящий бизнес». Как он пришел к этому?

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes
Юлия Белинская /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юлия Белинская
Forbes

7 хв читання

Купер /Антон Забельський

За 10 лет Алекс Купер открыл более двух десятков ресторанов и половину закрыл. Что их все объединяет? Во все эти заведения он хотел ходить в качестве клиента. Фото Антон Забельський

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Алекс Купер научился открывать успешные рестораны и, что немаловажно, закрывать неуспешные. Теперь он пытается превратить это в системный бизнес. Какой у него план?

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С Алексом Купером, 37, репортер Forbes Ukraine встречается в столичном ресторане итальянской кухни Vino e Cucina. У Купера есть три собственных ресторана в Киеве (в общей сложности 12), но интервью он назначил в заведении своего партнера Михаила Бейлина.

«В своем буду отвлекаться», – объясняет Купер. Он из тех рестораторов, которых посетители знают в лицо.

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