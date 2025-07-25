Алекс Купер навчився відкривати успішні ресторани і, що не менш важливо, закривати неуспішні. Тепер він намагається перетворити це на системний бізнес. Який у нього план?

З Алексом Купером, 37, репортер Forbes Ukraine зустрічається у столичному ресторані італійської кухні Vino e Cucina. У Купера є три власних ресторани у Києві (загалом 12), але інтерв’ю він призначив у закладі свого партнера Михайла Бейліна.

«У своєму буду відволікатися», — пояснює Купер. Він із тих рестораторів, яких відвідувачі знають в обличчя. «Купер дуже одеський ресторатор, приділяє увагу деталям і багато жартує», — розповідає архітектор Слава Балбек, який робив для нього три заклади.