Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

Одеський експериментатор. Співзасновник Kyiv Food Market Алекс Купер мріє перетворити свої ресторани з виторгом у пів мільярда на «справжній бізнес». Як він прийшов до цього?

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes
Юлія Бєлінська /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юлія Бєлінська
Forbes

7 хв читання

Купер /Антон Забельський

За 10 років Алекс Купер відкрив понад два десятки ресторанів і половину закрив. Що їх усіх об’єднує? В усі ці заклади він хотів ходити як клієнт. Фото Антон Забельський

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

12:24 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 12:24

Алекс Купер навчився відкривати успішні ресторани і, що не менш важливо, закривати неуспішні. Тепер він намагається перетворити це на системний бізнес. Який у нього план?

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

З Алексом Купером, 37, репортер Forbes Ukraine зустрічається у столичному ресторані італійської кухні Vino e Cucina. У Купера є три власних ресторани у Києві (загалом 12), але інтерв’ю він призначив у закладі свого партнера Михайла Бейліна.

«У своєму буду відволікатися», — пояснює Купер. Він із тих рестораторів, яких відвідувачі знають в обличчя. «Купер дуже одеський ресторатор, приділяє увагу деталям і багато жартує», — розповідає архітектор Слава Балбек, який робив для нього три заклади.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні