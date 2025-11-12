Forbes Digital підписка
Первый актив на Закарпатье. Компания Ахметова приобрела месторождение глины возле Мукачева вместе с производителем плитки Golden Tile. Каков их план?

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

3 хв читання

Ахметов /Getty Images

МР Инвест Ахметова совместно с владельцем Golden Tile Валентином Шеветовским приобрела месторождение глины на Закарпатье. Какой проект они задумали? Фото Getty Images

«МР Инвест», принадлежащая Ринату Ахметову совместно с владельцем Golden Tile Валентином Шеветовским, приобрела месторождение глины в Закарпатье. Зачем им партнерство?

В начале ноября компания «МР Инвест» получила специальное разрешение на добычу глины на Ирлявском участке в Закарпатье. Победу на аукционе «МР Инвест» обеспечило предложение выше на 1000 грн, чем у второго участника торгов – ООО «Имекс минералс», свидетельствуют данные Prozorro.Продажи. «МР Инвест» предложила за лицензию 10 млн грн.

75,5% основанной в мае 2023 года «МР Инвест» принадлежит группе Vesco Рината Ахметова (umgi), еще 24,5% – в ООО «Терагресс» Валентина Шеветовского – основателя производителя и экспортера керамической плитки и керамогранита Golden Tile, по данным YouControl.

Что партнеры планируют делать с новым активом в Закарпатье?

Первый актив в Закарпатье

Ирлявский участок глины находится в Ужгородском районе, между Мукачевом и Ужгородом. Выигранный аукцион предоставляет «МР Инвест» 10-летнее разрешение на геологическое изучение месторождения и последующую добычу глины.

Участок является профильным Vesco и по предварительной оценке инвестиционно привлекательным с учетом геологического потенциала, логистической доступности, экологических параметров, сообщили в группе.

Это первый актив Vesco в Закарпатье. До полномасштабного вторжения РФ добывающий арсенал компаний группы был представлен месторождениями в Донецкой области. В Украине группа объединяет шесть компаний, владеющих 12 спецразрешениями на пользование недрами. Vesco владеет компаниями в Испании, Италии, Сербии, Боснии, Индии, Польше и Румынии.

Учитывая военную ситуацию в Донецком регионе, Vesco активно исследует возможности запуска новых бизнес-проектов на более безопасной территории Украины, отвечающих инвестиционной стратегии группы и позволяющих поддерживать стабильность поставок локальным потребителям, сообщила пресс-служба группы. В 2024-м инвестировала в месторождение каолина в Житомирской области.

Ирлево /пресс-служба Держгеонадр

Ожидаемые запасы на Ирлявском участке – 1,1 млн. куб. м светлой и желто-бурой глины Фото пресс-служба Держгеонадр

Ожидаемые запасы на Ирлявском участке – 1,1 млн куб. м светлой и желто-бурой глины, по данным аукционной документации.

До полномасштабного вторжения Vesco отгружала до 3 млн т глины в год, продукция преимущественно экспортировалась, говорит основатель информагентства Nadra.Info Владимир Бойко. В прошлом году группе удалось отгрузить 1,2 млн т, что явилось существенным результатом на фоне падения первых лет войны. Часть участков Vesco находятся на временно оккупированной территории или в непосредственной близости к линии боевого столкновения, что делает невозможным добычу.

В прошлом году выручка UMG Invest выросла более чем в два раза – до 12,8 млн грн, по данным YouControl. Для сравнения: в 2021 доход UMG Invest составлял 28,17 млн ​​грн, чистая прибыль была в четыре раза выше по сравнению с 5,04 млн грн по итогам 2024-го.

Сколько придется вложить в запуск нового актива? Группа не просчитывает инвестиции в запуск добычи, поскольку отсутствует реальная оценка – Vesco располагает только первоначальными геологическими данными из публичной документации к месторождению, ответили в компании. Группа планирует вложить около 3,5 млн грн в проведение полного комплекса геологоразведочных работ. «Решение о дальнейшем финансировании следующих этапов будет принято после получения результатов разведки», – добавили в Vesco.

«Синергия экспертизы»: зачем Vesco партнер

Партнер Vesco в проекте Валентин Шеветовский – основатель компании Golden Tile – одного из крупнейших производителей и экспортера керамической плитки и керамогранита в Украине, чьи мощности достигают 24 млн кв. м в год.

Валентин Шеветовский /Федерація роботодавців України

Валентин Шеветовский – основатель компании Golden Tile – одного из крупнейших производителей и экспортер керамической плитки и керамогранита в Украине Фото Федерація роботодавців України

Светлая глина на участке пригодна для производства керамических строительных материалов – облицовочной керамики, фасадной керамики, керамогранита, бурая – ​​для производства кирпича и изделий грубой керамики.

Почему проект в Закарпатье решили развивать совместно с миноритарным акционером, с которым потенциально конкурируют?

В 2022-м компании Шеветовского приобрели пять из аукционов спецразрешений Госгеонедр на глины в Закарпатской области, но после решений АМКУ о нарушении конкурентного законодательства суд отменил спецразрешения по искам прокуратуры. «Такое партнерство потенциально способно обойти предыдущие оговорки», – предполагает Бойко.

Сотрудничество является инструментом диверсификации рисков, привлечения дополнительного капитала и защиты инвестиций в условиях войны без изменения фокуса деятельности группы – надежная поставка керамического сырья для локальных потребителей, ответили в пресс-службе группы. У бизнесов есть положительный и долговременный опыт сотрудничества в формате «поставщик – клиент», пояснили в Vesco.

«Синергия экспертизы обеих компаний создает прочную основу для развития проекта и способствует эффективному управлению рисками», – добавили в компании.

