«МР Інвест», що належить Рінату Ахметову, придбала родовище глини на Закарпатті спільно з власником Golden Tile Валентином Шеветовським. Для чого їм партнерство?

На початку листопада компанія «МР Інвест» отримала спеціальний дозвіл на видобуток глини на Ірлявській ділянці на Закарпатті. Перемогу на аукціоні «МР Інвест» забезпечила вища на 1000 грн пропозиція, ніж у другого учасника торгів – ТОВ «Імекс мінералс», свідчать дані Prozorro.Продажі. «МР Інвест» запропонувала за ліцензію 10 млн грн.

75,5% заснованої в травні 2023-го «МР Інвест» належить UMG Investments Ріната Ахметова (група Vesco) , ще 24,5% – у ТОВ «Террагрес» Валентина Шеветовського – засновника виробника та експортера керамічної плитки та керамограніту Golden Tile, за даними YouControl.

Що партнери планують робити із новим активом на Закарпатті?

Перший актив на Закарпатті

Ірлявська ділянка глини знаходиться в Ужгородському районі, між Мукачевом і Ужгородом. Виграний аукціон надає «МР Інвест» 10-річний дозвіл на геологічне вивчення родовища й подальше видобування глини.

Ділянка є профільною Vesco й за попередньою оцінкою інвестиційно привабливою з урахуванням геологічного потенціалу, логістичної доступності, екологічних параметрів, повідомили у групі.

Це перший актив Vesco на Закарпатті. До повномасштабного вторгнення РФ видобувний арсенал компаній групи був представлений родовищами на Донеччині. Група об’єднує шість компаній, які володіють 12 спецдозволами на користування надрами.

Враховуючи воєнну ситуацію в Донецькому регіоні, Vesco, активно досліджує можливості запуску нових бізнес-проєктів на більш безпечній території України, що відповідають інвестиційній стратегії групи та дозволять підтримувати стабільність постачання локальним споживачам, повідомила пресслужби групи. У 2024-му інвестувала в родовище каоліну на Житомирщині.

Очікувані запаси на Ірлявській ділянці – 1,1 млн куб. м світлої та жовто-бурої глини, за даними аукціонної документації.

До повномасштабного вторгнення Vesco відвантажувала до 3 млн т глини на рік, продукція переважно експортувалася, каже засновник інформагентства Nadra.Info Володимир Бойко. Торік групі вдалося відвантажити 1,2 млн т, що було суттєвим результатом на тлі падіння перших років війни. Частина ділянок Vesco перебувають на тимчасово окупованій території або у безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення, що унеможливлює видобуток.

Скільки доведеться вкласти для запуску нового активу? Група не прораховує інвестиції в запуск видобутку, оскільки відсутня реальна оцінка – Vesco має лише первинні геологічні дані з публічної документації до родовища, відповіли у компанії. Група планує вкласти близько 3,5 млн грн у проведення повного комплексу геологорозвідувальних робіт. «Рішення щодо подальшого фінансування наступних етапів буде ухвалено після отримання результатів розвідки», – додали у Vesco.

«Синергія експертизи»: навіщо Vesco партнер

Партнер Vesco в проєкті Валентин Шеветовський – засновник компанії Golden Tile – одного з найбільших виробників та експортер керамічної плитки та керамограніту в Україні, чиї потужності сягають 24 млн кв. м. на рік.

Валентин Шеветовський – засновник компанії Golden Tile – одного з найбільших виробників та експортер керамічної плитки та керамограніту в Україні Фото Федерація роботодавців України

Світла глина на ділянці придатна для виробництва керамічних будівельних матеріалів – облицювальної кераміки, фасадної кераміки, керамограніту, бура – для виробництва цегли й виробів грубої кераміки.

Чому проєкт на Закарпатті вирішили розвивати спільно з міноритарним акціонером, з яким потенційно конкурують?

У 2022-му компанії Шеветовського придбали п’ять з аукціонів спецдозволів Держгеонадр на глини в Закарпатській області, але після рішень АМКУ про порушення конкурентного законодавства суд скасував спецдозволи за позовами прокуратури. «Таке партнерство потенційно здатне «обійти» попередні застережнення», – припускає Бойко.

Співпраця є інструментом диверсифікації ризиків, залучення додаткового капіталу та захисту інвестицій в умовах війни без зміни фокусу діяльності групи – надійне постачання керамічної сировини для локальних споживачів, відповіла пресслужба групи. Бізнеси мають позитивний і довготривалий досвід співпраці у форматі «постачальник–клієнт», пояснили у Vesco.

«Синергія експертизи обох компаній створює міцну основу для розвитку проєкту та сприяє ефективному управлінню ризиками», – додали у компанії.