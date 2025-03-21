Планка – номер один в мире. МХП купил второй завод в ЕС, но этим внешние амбиции Юрия Косюка не ограничиваются. Как компания стала миллиардным экспортером

С конца прошлого года МХП Юрия Косюка боролся за испанского производителя курятины и свинины UVESA. Это второй по мощности игрок на местном рынке. Соглашение о покупке доли в предприятии было подписано сегодня, 21 марта. Косюк смог подобрать ключи не только к протекционистскому европейскому рынку, но и к непотическому ближневосточному и «душевному» африканскому. Какие правила, практики и люди помогли украинскому холдингу?
Шукаємо 250 малих та середніх бізнесів, які змінюють правила гри. Якщо ваша компанія стрімко зростає та має амбіції стати лідером ринку — подайте заявку до Next250!
В 2024-м по странам Евросоюза прокатилась волна фермерских протестов против импорта украинской курятины. Главный «враг» европейских фермеров — Юрий Косюк, 56, основатель аграрного холдинга МХП с капитализацией около $0,7 млрд.
К протестам присоединились политики топ-эшелона. «Мы не хотим зарабатывать деньги для этого господина», — заявил год назад президент Франции Эмманюэль Макрон. Он утверждал, что чрезмерный импорт курятины создает дисбаланс на французском рынке и грозил ввести ограничения.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.