Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

Планка – номер один в мире. МХП купил второй завод в ЕС, но этим внешние амбиции Юрия Косюка не ограничиваются. Как компания стала миллиардным экспортером

Костянтин Ткаченко
Forbes
Любовь Петрушко /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Любовь Петрушко
Forbes

13 хв читання

МХП, Юрій Косюк, Perutnina Ptuj, Poli /Александр Роженюк/предоставлено МХП

«Решай боли клиента – и успех твой, – советует владелец МХП Юрий Косюк. – Сложность в том, что 70% бизнесов не знают, каковы настоящие боли их клиента». Фото Александр Роженюк/предоставлено МХП

С конца прошлого года МХП Юрия Косюка боролся за испанского производителя курятины и свинины UVESA. Это второй по мощности игрок на местном рынке. Соглашение о покупке доли в предприятии было подписано сегодня, 21 марта. Косюк смог подобрать ключи не только к протекционистскому европейскому рынку, но и к непотическому ближневосточному и «душевному» африканскому. Какие правила, практики и люди помогли украинскому холдингу?

Шукаємо 250 малих та середніх бізнесів, які змінюють правила гри. Якщо ваша компанія стрімко зростає та має амбіції стати лідером ринку — подайте заявку до Next250!

В 2024-м по странам Евросоюза прокатилась волна фермерских протестов против импорта украинской курятины. Главный «враг» европейских фермеров — Юрий Косюк, 56, основатель аграрного холдинга МХП с капитализацией около $0,7 млрд.

К протестам присоединились политики топ-эшелона. «Мы не хотим зарабатывать деньги для этого господина», — заявил год назад президент Франции Эмманюэль Макрон. Он утверждал, что чрезмерный импорт курятины создает дисбаланс на французском рынке и грозил ввести ограничения.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні