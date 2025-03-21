Планка – номер один в мире. МХП купил второй завод в ЕС, но этим внешние амбиции Юрия Косюка не ограничиваются. Как компания стала миллиардным экспортером

С конца прошлого года МХП Юрия Косюка боролся за испанского производителя курятины и свинины UVESA. Это второй по мощности игрок на местном рынке. Соглашение о покупке доли в предприятии было подписано сегодня, 21 марта. Косюк смог подобрать ключи не только к протекционистскому европейскому рынку, но и к непотическому ближневосточному и «душевному» африканскому. Какие правила, практики и люди помогли украинскому холдингу?