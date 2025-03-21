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Планка — номер один у світі. МХП придбала другий завод в ЄС, але цим зовнішні амбіції Юрія Косюка не обмежуються. Як компанія стала мільярдним експортером

Костянтин Ткаченко
Forbes
Любов Петрушко /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Любов Петрушко
Forbes

13 хв читання

МХП, Юрій Косюк, Perutnina Ptuj, Poli /Олександр Роженюк/надано МХП

«Вирішуй біль клієнта – і успіх твій. Складність у тому, що 70% бізнесів не знають, який справжній біль в їхнього клієнта», – радить власник МХП Юрій Косюк. Фото Олександр Роженюк/надано МХП

З кінця минулого року МХП Юрія Косюка боролась за іспанського виробника курятини та свинини UVESA. Це другий за потужністю гравець на місцевому ринку. Угоду з купівлі частки у підприємстві підписали сьогодні, 21 березня. Косюк зміг підібрати ключі не лише до протекціоністського європейського ринку, а й непотичного близькосхідного і «душевного» африканського. Які правила, практики і люди допомогли українському холдингу?

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У 2024‐му країнами Євросоюзу прокотилася хвиля фермерських протестів проти імпорту української курятини. Головний «ворог» європейських фермерів — Юрій Косюк, 56, засновник аграрного холдингу МХП із капіталізацією майже $0,7 млрд.

До протестів доєдналися політики топешелону. «Ми не хочемо заробляти гроші для цього пана», — заявив рік тому президент Франції Емманюель Макрон. Він стверджував, що надмірний імпорт курятини створює дисбаланс на французькому ринку, і погрожував ввести обмеження.

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