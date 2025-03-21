Планка — номер один у світі. МХП придбала другий завод в ЄС, але цим зовнішні амбіції Юрія Косюка не обмежуються. Як компанія стала мільярдним експортером

З кінця минулого року МХП Юрія Косюка боролась за іспанського виробника курятини та свинини UVESA. Це другий за потужністю гравець на місцевому ринку. Угоду з купівлі частки у підприємстві підписали сьогодні, 21 березня. Косюк зміг підібрати ключі не лише до протекціоністського європейського ринку, а й непотичного близькосхідного і «душевного» африканського. Які правила, практики і люди допомогли українському холдингу?