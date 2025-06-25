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Геннадій Буткевич Аерок /Фото официальные источники/коллаж Forbes
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Российский миллиардер Молчанов оспаривает конфискацию заводов «Аэрок» в арбитраже. Может ли BGV Group Буткевича потерять активы, купленные за 1,9 млрд грн

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

3 хв читання

Может ли BGV Group Буткевича потерять заводы «Аэрок» за 1,9 млрд грн из-за иска экс-владельца из РФ Фото Фото официальные источники/коллаж Forbes

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Российский бизнесмен Андрей Молчанов через компанию в Германии обжаловал конфискацию Украиной заводов самого крупного в Украине производителя газобетонных блоков «Аэрок» в международном арбитраже. В декабре 2024 года их приобрела BGV Group совладельца АТБ Геннадия Буткевича. Что будет с активами Буткевича, если Молчанов победит, и какие на это шансы?

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Компания российского миллиардера Андрея Молчанова подала иск против Украины в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID). Иск касается двух заводов в Киевской области, которые принадлежали компании «Аэрок» – одному из самых крупных производителей газобетонных изделий в Украине.

В июне 2023-го государство конфисковало «Аэрок» и передало Фонду госимущества. В конце 2024 года их за 1,9 млрд грн приобрела «Трайдент Геоинвест Украина» группы BGV Геннадия Буткевича.

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