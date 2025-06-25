Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:43 хвилин
Російський бізнесмен Андрій Молчанов через компанію в Німеччині оскаржив конфіскацію Україною заводів найбільшого в Україні виробника газобетонних блоків «Аерок» у міжнародному арбітражі. У грудні 2024-го їх придбала BGV Group співвласника АТБ Геннадія Буткевича. Що буде з активами Буткевича, якщо Молчанов переможе, та які на це шанси?
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
Компанія російського мільярдера Андрія Молчановa подала позов проти України в Міжнародний центр з вирішення інвестиційних спорів (ICSID). Позов стосується двох заводів на Київщині, які належали компанії «Аерок» – одному з найбільших виробників газобетонних виробів в Україні.
У червні 2023-го держава конфіскувала «Аерок» та передала Фонду держмайна. Наприкінці 2024-го їх за 1,9 млрд грн придбала «Трайдент Геоінвест Україна» групи BGV Геннадія Буткевича.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.