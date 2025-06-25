Російський бізнесмен Андрій Молчанов через компанію в Німеччині оскаржив конфіскацію Україною заводів найбільшого в Україні виробника газобетонних блоків «Аерок» у міжнародному арбітражі. У грудні 2024-го їх придбала BGV Group співвласника АТБ Геннадія Буткевича. Що буде з активами Буткевича, якщо Молчанов переможе, та які на це шанси?