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Геннадій Буткевич Аерок /Фото офіційні джерела/колаж Forbes
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Російський мільярдер Молчанов оскаржує конфіскацію заводів «Аерок» в арбітражі. Чи може BGV Group Буткевича втратити активи, які купила за 1,9 млрд грн

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

3 хв читання

Чи може BGV Group Буткевича втратити заводи «Аерок» за 1,9 млрд грн через позов ексвласника з РФ Фото Фото офіційні джерела/колаж Forbes

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Російський бізнесмен Андрій Молчанов через компанію в Німеччині оскаржив конфіскацію Україною заводів найбільшого в Україні виробника газобетонних блоків «Аерок» у міжнародному арбітражі. У грудні 2024-го їх придбала BGV Group співвласника АТБ Геннадія Буткевича. Що буде з активами Буткевича, якщо Молчанов переможе, та які на це шанси?

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Компанія російського мільярдера Андрія Молчановa подала позов проти України в Міжнародний центр з вирішення інвестиційних спорів (ICSID). Позов стосується двох заводів на Київщині, які належали компанії «Аерок» – одному з найбільших виробників газобетонних виробів в Україні. 

У червні 2023-го держава конфіскувала «Аерок» та передала Фонду держмайна. Наприкінці 2024-го їх за 1,9 млрд грн придбала «Трайдент Геоінвест Україна» групи BGV Геннадія Буткевича.

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