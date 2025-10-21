Forbes Digital підписка
«Сезона не было». Продажи пива в 2025-м упали на 20%. Почему украинцы стали меньше пить?

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

2 хв читання

споживання пива в Україні /Shutterstock

В 2024 году в Украине изготовили 140 млн дал пива Фото Shutterstock

Около 60% украинцев потребляют пиво, 32% покупают его регулярно, по данным Kantar Ukraine. Но 2025-й стал годом падения продаж. В чем причины и есть ли шансы на восстановление в 2026 году

Продажи разливного пива просели на 20%, бутылочного – еще больше, говорит СЕО сети «Львівські крани» Алексей Житкевич. Сеть насчитывает восемь заведений во Львове. Компании приходится сокращать расходы.

Киевская сеть магазинов-баров крафтового пива Konteyner тоже ощутила спад. «Результат 2025-го хуже 2024-го – недовыполняем план на 15–20%», – говорит соучредитель Григорий Царенко. Сеть имеет 12 локаций в Киеве.

