Около 60% украинцев потребляют пиво, 32% покупают его регулярно, по данным Kantar Ukraine. Но 2025-й стал годом падения продаж. В чем причины и есть ли шансы на восстановление в 2026 году

Продажи разливного пива просели на 20%, бутылочного – еще больше, говорит СЕО сети «Львівські крани» Алексей Житкевич. Сеть насчитывает восемь заведений во Львове. Компании приходится сокращать расходы.

Киевская сеть магазинов-баров крафтового пива Konteyner тоже ощутила спад. «Результат 2025-го хуже 2024-го – недовыполняем план на 15–20%», – говорит соучредитель Григорий Царенко. Сеть имеет 12 локаций в Киеве.