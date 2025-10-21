Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

споживання пива в Україні /Shutterstock
Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

«Сезону не було». Продажі пива у 2025-му впали на 20%. Чому українці стали менше пити?

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

2 хв читання

У 2024-му в України виготовили 140 млн дал пива Фото Shutterstock

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

03:54 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 03:54

Майже 60% українців споживають пиво, 32% купують його регулярно, за даними Kantar Ukraine. Але 2025-й став роком падіння продажів. У чому причини й чи є шанси на відновлення у 2026-му

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Продажі розливного пива просіли на 20%, пляшкового – ще більше, каже СЕО мережі «Львівські крани» Олексій Житкевич. Мережа налічує вісім закладів у Львові. Компанії доводиться скорочувати витрати. 

Київська мережа магазинів-барів крафтового пива Konteyner теж відчула спад. «Результат 2025-го гірший за 2024-й – недовиконуємо план на 15–20%», – говорить співзасновник Григорій Царенко. Мережа має 12 локацій у Києві.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні