Майже 60% українців споживають пиво, 32% купують його регулярно, за даними Kantar Ukraine. Але 2025-й став роком падіння продажів. У чому причини й чи є шанси на відновлення у 2026-му

Продажі розливного пива просіли на 20%, пляшкового – ще більше, каже СЕО мережі «Львівські крани» Олексій Житкевич. Мережа налічує вісім закладів у Львові. Компанії доводиться скорочувати витрати.

Київська мережа магазинів-барів крафтового пива Konteyner теж відчула спад. «Результат 2025-го гірший за 2024-й – недовиконуємо план на 15–20%», – говорить співзасновник Григорій Царенко. Мережа має 12 локацій у Києві.