Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
03:54 хвилин
Майже 60% українців споживають пиво, 32% купують його регулярно, за даними Kantar Ukraine. Але 2025-й став роком падіння продажів. У чому причини й чи є шанси на відновлення у 2026-му
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Продажі розливного пива просіли на 20%, пляшкового – ще більше, каже СЕО мережі «Львівські крани» Олексій Житкевич. Мережа налічує вісім закладів у Львові. Компанії доводиться скорочувати витрати.
Київська мережа магазинів-барів крафтового пива Konteyner теж відчула спад. «Результат 2025-го гірший за 2024-й – недовиконуємо план на 15–20%», – говорить співзасновник Григорій Царенко. Мережа має 12 локацій у Києві.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.