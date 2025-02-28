«Расцениваем как давление на бизнес». В фармкомпаниях «Дарница», Farmak и «Артериум» прошли обыски. Forbes Ukraine узнал подробности дела

28 февраля в офисах трех крупных украинских фармкомпаний Национальная полиция провела обыски. Речь идет об уголовном производстве, уточнили в Нацполе. Что происходит?

Рабочий день 28 февраля в крупнейших фармкомпаниях Украины начался в 7:30. В это время в административных помещениях «Дарницы», Farmak и корпорации «Артериум» начались обыски. «Все, что они спрашивают, можно было бы получить по почте», – рассказывает на условиях анонимности руководитель одного из предприятий.

Дело ведет Нацполиция, оперативное сопровождение оказывает СБУ. «Мы это расцениваем как давление на бизнес», – говорит СЕО другого фармпредприятия.