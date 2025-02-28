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«Расцениваем как давление на бизнес». В фармкомпаниях «Дарница», Farmak и «Артериум» прошли обыски. Forbes Ukraine узнал подробности дела

Катерина Шаповал /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Катерина Шаповал
Forbes
Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

3 хв читання

28 лютого 2025 року Нацполіція і СБУ проводили обшуки в компаніях Farmak, «Дарниця» та «Артеріум» /коллаж Анастасия Левицкая

28 февраля 2025 года Нацполиция и СБУ проводили обыски в компаниях Farmak, «Дарница» и «Артериум» Фото коллаж Анастасия Левицкая

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28 февраля в офисах трех крупных украинских фармкомпаний Национальная полиция провела обыски. Речь идет об уголовном производстве, уточнили в Нацполе. Что происходит?

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Рабочий день 28 февраля в крупнейших фармкомпаниях Украины начался в 7:30. В это время в административных помещениях «Дарницы», Farmak и корпорации «Артериум» начались обыски. «Все, что они спрашивают, можно было бы получить по почте», – рассказывает на условиях анонимности руководитель одного из предприятий.

Дело ведет Нацполиция, оперативное сопровождение оказывает СБУ. «Мы это расцениваем как давление на бизнес», – говорит СЕО другого фармпредприятия.

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