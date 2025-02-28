«Розцінюємо як тиск на бізнес». У фармкомпаніях «Дарниця», Farmak та «Артеріум» відбулись обшуки. Forbes Ukraine дізнався подробиці справи

28 лютого в офісах трьох великих українських фармкомпаній Національна поліція провела обшуки. Йдеться про кримінальне провадження, уточнили в Нацполі. Що відбувається?

Робочий день 28 лютого в найбільших фармкомпаніях України почався о 7:30. В цей час в адміністративних приміщеннях «Дарниці», Farmak та корпорації «Артеріум» почалися обшуки. «Все, що вони питають, можна було б отримати поштою», – розповідає на умовах анонімності керівник одного з підприємств.

Справу веде Нацполіція, оперативний супровід надає СБУ. «Ми це розцінюємо як тиск на бізнес», – каже СЕО іншого фармпідприємства.