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«Розцінюємо як тиск на бізнес». У фармкомпаніях «Дарниця», Farmak та «Артеріум» відбулись обшуки. Forbes Ukraine дізнався подробиці справи

Катерина Шаповал /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Катерина Шаповал
Forbes
Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

3 хв читання

28 лютого 2025 року Нацполіція і СБУ проводили обшуки в компаніях Farmak, «Дарниця» та «Артеріум» /колаж Анастасія Левицька

28 лютого 2025 року Нацполіція і СБУ проводили обшуки в компаніях Farmak, «Дарниця» та «Артеріум» Фото колаж Анастасія Левицька

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28 лютого в офісах трьох великих українських фармкомпаній Національна поліція провела обшуки. Йдеться про кримінальне провадження, уточнили в Нацполі. Що відбувається?

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Робочий день 28 лютого в найбільших фармкомпаніях України почався о 7:30. В цей час в адміністративних приміщеннях «Дарниці», Farmak та корпорації «Артеріум» почалися обшуки. «Все, що вони питають, можна було б отримати поштою», – розповідає на умовах анонімності керівник одного з підприємств.

Справу веде Нацполіція, оперативний супровід надає СБУ. «Ми це розцінюємо як тиск на бізнес», – каже СЕО іншого фармпідприємства.

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