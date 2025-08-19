Forbes Digital підписка
магазин зоотоварів E-Zoo
«Сильпо» для животных. Сеть E-Zoo Владимира Костельмана увеличила выручку почти на 70% за первые полгода 2025-го. Кто впереди?

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes
Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes

Средний чек E-Zoo колеблется от 261 грн до 640 грн и вырос на 12% за год

Входящая в Fozzy Group сеть зоомагазинов E-Zoo за последние полтора года выросла вдвое – до 47 магазинов. К концу года их количество увеличится еще на треть. Что задумал владелец «Сильпо»?

E-Zoo ускоряет экспансию. За четыре года компания открыла около 50 магазинов, к концу 2025-го их должно стать более 70, говорит соучредитель сети E-Zoo Олег Билюк. Он основал компанию вместе с братом Игорем в 2010 году.

В течение 11 лет они развивали только e-commerce. Сеть магазинов была запущена после того, как в 2021-м совладелец «Сильпо» и «Форы» Владимир Костельман получил 66% в ООО «Е-Зоо: мы любим животных».

