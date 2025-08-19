Мережа зоомагазинів E-Zoo, що входить у Fozzy Group, за останні півтора року зросла удвічі – до 47 магазинів. До кінця року їхня кількість збільшиться ще на третину. Що задумав власник «Сільпо»?

E-Zoo пришвидшує експансію. За чотири роки компанія відкрила близько 50 магазинів, до кінця 2025-го їх має стати понад 70, каже співзасновник мережі E-Zoo Олег Білюк. Він заснував компанію разом із братом Ігорем у 2010-му.

Протягом 11 років вони развивали виключно e-commerce. Мережу магазинів запустили після того, як у 2021-му співвласник «Сільпо» і «Фори» Володимир Костельман отримав 66% у ТОВ «Є-Зоо: ми любимо тварин».