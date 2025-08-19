Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

магазин зоотоварів E-Zoo /Пресслужба Fozzy Group
Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

«Сільпо» для тварин. Мережа E-Zoo Володимира Костельмана збільшила виторг майже на 70% за перші пів року 2025-го. Хто попереду?

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes
Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes

2 хв читання

Середній чек E-Zoo коливається від 261 грн до 640 грн і зріс на 12% за рік Фото Пресслужба Fozzy Group

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:23 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:23

Мережа зоомагазинів E-Zoo, що входить у Fozzy Group, за останні півтора року зросла удвічі – до 47 магазинів. До кінця року їхня кількість збільшиться ще на третину. Що задумав власник «Сільпо»?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

E-Zoo пришвидшує експансію. За чотири роки компанія відкрила близько 50 магазинів, до кінця 2025-го їх має стати понад 70, каже співзасновник мережі E-Zoo Олег Білюк. Він заснував компанію разом із братом Ігорем у 2010-му. 

Протягом 11 років вони развивали виключно e-commerce. Мережу магазинів запустили після того, як у 2021-му співвласник «Сільпо» і «Фори» Володимир Костельман отримав 66% у ТОВ «Є-Зоо: ми любимо тварин».

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні