Фастфуд-гигант KFC тестирует новый формат – в Киеве был запущен первый в Восточной Европе вегетарианский ресторан сети. Вместо курицы в меню – белок из грибов, вместо красной вывески – зеленая. Сколько в это инвестировали и сработает ли «здоровый» эксперимент сети?
Вегетарианский KFC начал работу 29 сентября 2025 года в столичном ТРЦ Blockbuster Mall. В меню – привычные бургеры, стрипсы и твистеры при одном отличии – они без мяса. Фирменную курятину заменили микопротеином – растительным белком на основе грибов.
«Это способ увеличить охват аудитории», – говорит CEO франчайзи Tasty Food KFC в Украине Алина Киптик. Вывеску также обновили: вместо фирменного красного цвета – зеленый. На фасад добавили растительные элементы и изменили главное изображение со слоганом «100% вкуса. 0% курицы».
