Фастфуд-гігант KFC тестує новий формат – у Києві запустили перший у Східній Європі вегетаріанський ресторан мережі. Замість курятини в меню – білок із грибів, замість червоної вивіски – зелена. Скільки в це інвестували та чи спрацює «здоровий» експеримент мережі?
Вегетаріанський KFC почав роботу 29 вересня 2025-го в столичному ТРЦ Blockbuster Mall. У меню – звичні бургери, стріпси й твістери за однієї відмінності – вони без м’яса. Фірмову курятину замінили на мікопротеїн – рослинний білок на основі грибів.
«Це спосіб збільшити охоплення аудиторії», – каже CEO франчайзі «Tasty Food» KFC в Україні Аліна Кіптик. Вивіску також оновили: замість фірмового червоного кольору – зелений. До фасаду також додали рослинні елементи та змінили головне зображення зі слоганом «100% смаку. 0% курки».
