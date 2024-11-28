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«Світло має бути завжди». Кабмін погодив новий склад наглядової ради «Укренерго». Коли запрацює і чого від неї очікує українська влада

Анастасія Дейна
Анастасія Дейна
Forbes

3 хв читання

ЛЕП Укренерго /Ілюстрація Shutterstock

«Укренерго» управляє 94 підстанціями та понад 19 000 км ліній електропередач. Фото Ілюстрація Shutterstock

Три місяці «Укренерго» працює без повноцінної наглядової ради після скандального звільнення звідти двох експрезидентів ENTSO-E та голови правління Володимира Кудрицького. Оновлений склад ради має запрацювати 9 грудня. Які іноземці ввійдуть до нього і чому обрали саме їх?

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Кабінет міністрів України 27 листопада погодив кандидатури незалежних членів наглядової ради «Укренерго». Її оновлений склад має запрацювати 9 грудня. В цей день завершується повноваження нинішнього складу, затвердженого в грудні 2021-го. Крім чотирьох іноземних членів, у раді має бути троє представників держави – їх призначить Міністерство енергетики. 

«Укренерго» відповідає за передачу електроенергії від електростанцій до споживачів магістральними лініями. За перші дев’ять місяців 2024-го компанія збільшила дохід на 25% – до 72 млрд млрд грн. Збиток виріс на 78% – до 17,7 млрд грн. 

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