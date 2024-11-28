«Світло має бути завжди». Кабмін погодив новий склад наглядової ради «Укренерго». Коли запрацює і чого від неї очікує українська влада

Три місяці «Укренерго» працює без повноцінної наглядової ради після скандального звільнення звідти двох експрезидентів ENTSO-E та голови правління Володимира Кудрицького . Оновлений склад ради має запрацювати 9 грудня. Які іноземці ввійдуть до нього і чому обрали саме їх?

Кабінет міністрів України 27 листопада погодив кандидатури незалежних членів наглядової ради «Укренерго». Її оновлений склад має запрацювати 9 грудня. В цей день завершується повноваження нинішнього складу, затвердженого в грудні 2021-го. Крім чотирьох іноземних членів, у раді має бути троє представників держави – їх призначить Міністерство енергетики.

«Укренерго» відповідає за передачу електроенергії від електростанцій до споживачів магістральними лініями. За перші дев’ять місяців 2024-го компанія збільшила дохід на 25% – до 72 млрд млрд грн. Збиток виріс на 78% – до 17,7 млрд грн.