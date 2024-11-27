Кабмін затвердив нових незалежних членів наглядової ради «Укренерго»

Кабінет Міністрів погодив кандидатури переможців відбору на посади незалежних членів наглядової ради НЕК «Укренерго». Про це стало відомо з розпорядження № 1168-р було ухваленого 26 листопада. «Укренерго» активно співпрацює з міжнародними фінансовими установами: його щорічний інвестиційний бюджет становить до 4 млрд грн.

Деталі

Кандидатами на ці посади стали Грейхен Патрік Роланд, Де Францискі Луїджі, Кофод Єппе Себастіан та Монтелл Ян Генрік. Всі вони були обрані як незалежні члени наглядової ради компанії.

Патрік Грейхен є колишнім головою аналітичного центру Agora Energiewende та державним секретарем у Федеральному міністерстві економіки та захисту клімату Німеччини (2021-2023 роки).

Луїджі де Францискі, колишній топ-менеджер італійської енергокомпанії Terna, уже мав досвід роботи в наглядовій раді «Укренерго».

Єппе Кофод, колишній заступник голови Делегації зі звʼязків зі США та ексдепутат Європарламенту, також має досвід у сфері енергетики та зовнішньої політики. Як міністр закордонних справ Данії, він тричі відвідав Україну під час війни.

Ян Монтелл, колишній голова ради директорів Nord Pool AS та Fingrid Datahub Oy, наразі є головою ради директорів Skarta Energy.

Контекст

У вересні цього року голова наглядової ради «Укренерго» Данієль Доббені та член ради Педер Андерсон подали заяви про дострокове припинення своїх повноважень на тлі звільнення Володимира Кудрицького.

До наглядової ради «Укренерго» мають входити сім осіб: чотири незалежні члени та троє представників держави.

10 жовтня уряд оголосив конкурс на посади трьох незалежних членів наглядової ради «Укренерго». Четвертого незалежного члена паралельно обирали за попередньо запущеною аналогічною процедурою. Призначення усіх незалежних членів наглядової ради «Укренерго» має відбутися до 9 грудня 2024 року.