Токсичный кредит из прошлого. Государство планирует возобновить выплаты по «китайскому» кредиту ГПЗКУ на $1,5 млрд. На каких условиях?

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes
Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

дпзку китайський кредит /Getty Images

Государство будет выплачивать «китайский» кредит ГНСКУ на $1,5 млрд. Фото Getty Images

В конце 2012-го ГПЗКУ заимствовала у Экспортно-импортного банка Китая $1,5 млрд. После начала большой войны Украина заморозила выплаты по этому кредиту. За это время только процентов скопилось на $300 млн. Теперь правительство планирует возобновить выплаты. Forbes Ukraine узнал, какие условия реструктуризации готовит Минфин

В декабре этого года будет 13-я годовщина кредитного соглашения между Государственной продовольственно-зерновой корпорацией Украины (ГПЗКУ) и Экспортно-импортным банком Китая. За ним ГПЗКУ получила $1,5 млрд, за которые должна была организовать поставки кукурузы в Поднебесную.

Поскольку долг гарантирован государством, на октябрь 2025-го Украина должна Эксимбанку КНР $825 млн.

