В конце 2012-го ГПЗКУ заимствовала у Экспортно-импортного банка Китая $1,5 млрд. После начала большой войны Украина заморозила выплаты по этому кредиту. За это время только процентов скопилось на $300 млн. Теперь правительство планирует возобновить выплаты. Forbes Ukraine узнал, какие условия реструктуризации готовит Минфин