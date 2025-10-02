Прослухати матеріал
В конце 2012-го ГПЗКУ заимствовала у Экспортно-импортного банка Китая $1,5 млрд. После начала большой войны Украина заморозила выплаты по этому кредиту. За это время только процентов скопилось на $300 млн. Теперь правительство планирует возобновить выплаты. Forbes Ukraine узнал, какие условия реструктуризации готовит Минфин
В декабре этого года будет 13-я годовщина кредитного соглашения между Государственной продовольственно-зерновой корпорацией Украины (ГПЗКУ) и Экспортно-импортным банком Китая. За ним ГПЗКУ получила $1,5 млрд, за которые должна была организовать поставки кукурузы в Поднебесную.
Поскольку долг гарантирован государством, на октябрь 2025-го Украина должна Эксимбанку КНР $825 млн.
