Наприкінці 2012-го ДПЗКУ запозичила у Експортно-імпортного банку Китаю $1,5 млрд. Після початку великої війни Україна заморозила виплати за цим кредитом. За цей час тільки відсотків накопичилось на $300 млн. Тепер уряд планує відновити випалити. Forbes Ukraine дізнався, які умови реструктуризації готує Мінфін
У грудні цього року буде 13 річниця кредитної угоди між Державною продовольчо-зерновою корпорацією (ДПЗКУ) та Експортно-імпортним банком Китаю. За ним ДПЗКУ отримала $1,5 млрд, за які мала організувати поставки кукурудзи до Піднебесної.
Оскільки борг гарантований державою, на жовтень 2025-го Україна винна Ексімбанку КНР $825 млн.
