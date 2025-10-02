Наприкінці 2012-го ДПЗКУ запозичила у Експортно-імпортного банку Китаю $1,5 млрд. Після початку великої війни Україна заморозила виплати за цим кредитом. За цей час тільки відсотків накопичилось на $300 млн. Тепер уряд планує відновити випалити. Forbes Ukraine дізнався, які умови реструктуризації готує Мінфін